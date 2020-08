Lưu ý với bệnh viêm đại tràng

Ở Việt Nam, bệnh viêm đại tràng phổ biến do điều kiện vệ sinh, ăn uống chưa được chú trọng. Bệnh sẽ trở thành mạn tính, thậm chí dẫn đến ung thư nếu không được chữa trị dứt điểm. Bà Lee Hye Jung - Chuyên gia cố vấn của COSMAX NBT, INC chia sẻ, nhiều bệnh nhân thường nhầm tưởng rằng mình bị rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm. Điều này khiến cho người bệnh có những cách xử lý không đúng, có thể làm cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn.

Khi niêm mạc đại tràng bị viêm loét kéo dài hoặc tình trạng viêm loét tái phát liên tục, các tế bào biểu mô niêm mạc sẽ có nguy cơ bị loạn sản, chuyển thành ác tính. Bởi vậy, theo bác sĩ, người dân không nên thờ ơ với một số triệu chứng sau:

- Đau bụng quặn từng cơn, buồn đại tiện liên tục, nhưng mỗi lần đi tiêu chỉ có một ít phân, có máu và chất nhầy kèm theo phân.

- Sốt, đau bụng, đi ngoài phân lỏng có máu, trong một ngày đêm đi nhiều lần phân lẫn máu, phân có màu như máu. Số lần đi tiêu không thể đếm được (phân chảy ra theo đường hậu môn, không thành khuôn), mất nước và chất điện giải nhiều rất dễ gây trụy tim mạch.

- Viêm đại tràng cấp do các nguyên nhân khác: triệu chứng đau bụng là chủ yếu, đau thắt bụng dưới, đau từng đoạn hoặc đau dọc theo khung đại tràng, đau do co thắt đại tràng, có khi gây cứng bụng, tiêu chảy xảy ra đột ngột, phân toàn nước (có thể có máu, nhầy), người mệt mỏi, gầy sút nhanh.

Viêm đại tràng có nhiều triệu chứng như đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, ăn uống khó...

Người bệnh không nên tự ý mua thuốc kháng sinh điều trị vì có thể gây nên nhiều tác dụng phụ, dễ gây ra tình trạng kháng thuốc, hại gan. Kháng sinh cũng có khả năng tiêu diệt các lợi khuẩn làm mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, làm tối loạn tiêu hóa nặng hơn, sức đề kháng suy giảm. Bệnh nhân nên thăm khám để bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân, có cách điều trị kíp thời.

Bên cạnh việc thực hiện một chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, muốn ngăn ngừa bệnh viêm đại tràng không biến chứng người bệnh nên bổ sunglợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Điều này giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hiện, men Nutri D Day có chứa 19 chủng loại men giúp tăng sinh đến hàng tỷ lợi khuẩn, cơ thể dễ dàng hấp thu, giữ nguyên hoạt chất nhờ được thiết kế bằng viên bao màng. Lớp màng bảo vệ có chứa hàm lượng men sống cao, không tác động bất lợi của acid dạ dày, dễ bóc tách, hòa tan vào nước uống để giúp hấp thụ nhanh và hiệu quả.

Trong 19 loại men vi sinh thì có hơn 10 chủng men vi sinh như Lactobacillus casei, L. paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Steptococcus faecalis... có tác dụng góp phần ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiêu hóa, giúp chữa các chứng như tiêu chảy, góp phần kích thích hệ thống miễn dịch, cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Các chủng men cũng hỗ trợ giúp tăng cường bảo vệ cơ thể khi người bệnh có triệu chứng đau quặn bụng, buồn đi vệ sinh, đi ngoài nhiều lần mỗi khi ăn đồ lạ, đồ tái sống, đồ hải sản, đồ chiên rán.

Việc bổ sung lợi khuẩn giúp bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Ngoài ra, các chủng men như: Lactobacillus salivarius, Lactobacillus rhamnosus... góp phần làm giảm triệu chứng đầy hơi tái đi tái lại nhiều lần. Khi người bệnh đau quặn bụng âm ỉ, hoặc đau quặn bụng vùng rốn kèm theo nôn khan thì các chủng men như Lactobacillus fermentum, Lactobacillus gasseri, L. helveticus, Lactococcus lactis... hỗ trợ giảm đau, dị ứng, ngăn ngừa độc tố làm tổn thương niêm mạc dạ dày, kiểm soát viêm nhiễm.

Theo đánh giá của dược học Hàn Quốc, men Nutri D Day là phương pháp hỗ trợ điều trị viêm đau đại tràng giúp ngăn ngừa biến chứng. Sáng chế được đánh giá cao nhờ vào công nghệ hiện đại, có mang bao bọc, giúp đưa số lượng chủng men vi sinh lớn đi qua được môi trường khắc nghiệt của dạ dày xuống đến ruột non và đại tràng. Đồng thời, sản phẩm giúp bổ sung nhiều nhất lợi khuẩn sẽ giúp đường ruột khỏe mạnh.

Lê Nguyễn