Lưu ý khi lắp đặt lan can kính cho cầu thang

Lan can kính có ưu điểm mỏng, trong suốt, độ bền cao, nhưng cần chú ý quá trình lắp đặt và cố định kính để đảm bảo an toàn, theo chuyên gia.

Tôi muốn lắp đặt hệ thống lan can kính cho cầu thang trong ngôi nhà mới xây. Nhờ chuyên gia chia sẻ về các ưu - nhược điểm và lưu ý khi bố trí!

Độc giả: Tùng

Chuyên gia tư vấn:

Lan can không chỉ là một phần của cấu trúc cầu thang, mà còn là điểm nhấn thể hiện phong cách cho không gian. Ngày nay, lan can kính ngày càng được ưa chuộng vì những công năng nổi bật cũng như tính ưu việt của chất liệu này.

Về ưu điểm, lan can kính mang lại cảm giác mở rộng và thông thoáng cho không gian. Nhờ độ trong suốt của kính, ngôi nhà trở nên rộng hơn, tạo cảm giác thoải mái, có điểm nhấn và thu hút ánh sáng tự nhiên.

An toàn và độ bền

Sử dụng kính cường lực chất lượng cao sẽ giúp lan can có khả năng chịu lực tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Vì vậy, cần chú ý quá trình lắp đặt và cố định kính một cách chắc chắn, đúng cách nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Tính linh hoạt và đa dạng

Lan can kính thường khá linh hoạt và đa dạng trong thiết kế. Chất liệu kính có khả năng uốn cong, nên các kiểu dáng và hình dạng của lan can có thể được tạo ra theo yêu cầu cụ thể của từng không gian. Từ phong cách đơn giản và trang nhã đến các thiết kế phức tạp với các hoa văn và trang trí độc đáo, không giới hạn trong sáng tạo và tạo ra điểm nhấn riêng biệt cho không gian nội thất.

Tối ưu ánh sáng tự nhiên

Khả năng truyền sáng của kính cho phép ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài xâm nhập sâu vào không gian bên trong, giảm thiểu việc sử dụng đèn chiếu sáng nhân tạo và tiết kiệm năng lượng. Điều này còn giúp giảm bớt áp lực về môi trường và chi phí điện năng.

Tương tác giữa kính và ánh sáng

Ánh sáng từ bên ngoài hoặc từ bên trong có thể tạo ra các hiệu ứng phong phú trên bề mặt kính, tạo cảm giác sống động và phong phú về mặt thị giác.

Với các đường nét mềm mại và sự trong suốt của kính, phần lan can sẽ giống một tác phẩm nghệ thuật, trở thành điểm nhấn cho không gian nội thất.

NTK Tuấn Anh và cộng sự

Soul Concept