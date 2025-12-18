Lưu lượng truy cập Internet toàn cầu tăng 19%

Công ty hạ tầng Internet Cloudflare thống kê lưu lượng truy cập Internet toàn cầu năm 2025 tăng 19%, với nhu cầu bùng nổ từ giữa tháng 8.

"Kết nối Internet đóng vai trò thiết yếu với hoạt động giao tiếp, thương mại, giải trí và giao thông hàng ngày. Việc con người liên tục phụ thuộc vào Internet thể hiện qua sự tăng trưởng không ngừng của lưu lượng toàn cầu", báo cáo tổng kết về hành vi trực tuyến năm 2025, được Cloudflare công bố tuần này, nêu rõ.

Xu hướng tăng bắt đầu từ giữa tháng 1, khi mọi người quay lại làm việc, học tập sau dịp năm mới, sau đó lên nhanh từ tháng 8, và chạm ngưỡng 19% vào cuối năm. Giai đoạn 2022-2024, sự tăng tốc diễn ra từ tháng 7, sớm hơn năm nay vài tuần. Các chuyên gia chưa rõ lý do cho sự chậm trễ này.

Theo Cloudflare, mạng lưới vệ tinh khổng lồ Starlink của SpaceX cũng góp phần thúc đẩy Internet phát triển. Trên toàn cầu, lượng truy cập từ Starlink tăng gấp 2,3 lần năm qua và duy trì khá ổn định. SpaceX cũng đạt cột mốc quan trọng khi phóng thành công vệ tinh Starlink thứ 10.000 lên quỹ đạo.

Ảnh: Cloudflare

Theo thống kê của Cloudflare, 10 dịch vụ Internet phổ biến nhất có vài thay đổi so với năm ngoái, nhưng Google (tính cả Google Maps, Google Calendar) vẫn phổ biến nhất, giữ vị trí số một kể từ năm 2022. Facebook cũng duy trì vị trí thứ hai trong ba năm liên tiếp. TikTok, nền tảng video từng phải đóng cửa tạm thời tại Mỹ hồi tháng 1, tụt hạng từ thứ 4 xuống thứ 8.

Facebook, thuộc sở hữu của Meta, vẫn là mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất toàn cầu, tiếp theo là Instagram và TikTok.

ChatGPT, chatbot có hơn 800 triệu người dùng hàng tuần của OpenAI, không lọt vào danh sách 10 dịch vụ Internet phổ biến nhất, nhưng đứng đầu về AI tạo sinh. Hai vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Claude của Anthropic và Perplexity. Gemini, mô hình AI do Google phát triển, chỉ xếp thứ tư dù phiên bản mới nhất Gemini 3 có nhiều cải tiến đáng chú ý và nhận được hàng loạt đánh giá tích cực.

Cloudflare cũng cho biết, Android vẫn phổ biến hơn iOS khi các thiết bị Android chiếm 65% lưu lượng truy cập trực tuyến năm 2025. Công ty hạ tầng Internet lưu ý, tỷ lệ này thay đổi lớn tùy từng khu vực, với iOS chiếm đến 70% ở một số nơi. Tại Mỹ, iOS đạt 56% lưu lượng truy cập di động.

Năm nay, bot AI được các phương tiện truyền thông đề cập thường xuyên khi nhiều chủ sở hữu nội dung bày tỏ lo ngại về lượng truy cập mà chúng tạo ra, nhất là khi một phần lớn lưu lượng đó không dẫn người dùng tới website nguồn. Theo Cloudflare, bot AI đang để lại dấu ấn rõ rệt, chiếm 4,2% lưu lượng yêu cầu HTML khi chúng quét web để thu thập nội dung phục vụ huấn luyện các mô hình. Cloudflare đề xuất thiết lập bộ quy tắc rõ ràng cho hành vi của chúng. Ví dụ, các công ty nên công khai thông tin về bot AI của mình, đồng thời các bot nên có mục đích hoạt động riêng biệt và được tuyên bố minh bạch.

Thu Thảo (Theo Mashable, CBS News)