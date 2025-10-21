SpaceX vượt mốc 10.000 vệ tinh Starlink

SpaceX đã thực hiện phóng vệ tinh Starlink mới bằng tên lửa Falcon 9, nâng tổng số vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) lên hơn 10.000 chiếc, hôm 20/10.

Thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong lần thử nghiệm tại Hòa Lạc, Hà Nội, tháng 10/2023. Ảnh: Lưu Quý

Mạng lưới vệ tinh Starlink được thiết kế để cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao, độ trễ thấp đến mọi nơi trên thế giới. Dù SpaceX đạt mốc hơn 10.000 vệ tinh được phóng, nhưng không phải tất cả đều đang hoạt động.

Theo tính toán của nhà theo dõi vệ tinh Jonathan McDowell, hiện chỉ có khoảng 8.608 vệ tinh đang hoạt động. Khoảng 1.400 vệ tinh được cho đã ngừng hoạt động và sẽ bị loại bỏ dần. Các vệ tinh Starlink có tuổi thọ khoảng 5 năm trước khi được chủ động đưa ra khỏi quỹ đạo để tự cháy trong bầu khí quyển, nhằm tránh tạo ra rác không gian.

SpaceX lần đầu phóng các vệ tinh Starlink thử nghiệm vào tháng 2/2018 và bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại vào năm 2021. Hiện tại, SpaceX đã được cấp phép để phóng 12.000 vệ tinh và lên kế hoạch dài hạn với tổng cộng hơn 30.000 vệ tinh trong tương lai.

Tốc độ triển khai của Starlink, cùng với các dự án chòm sao vệ tinh khổng lồ khác như Project Kuiper của Amazon và các nỗ lực từ châu Âu, Trung Quốc, đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quá tải và gia tăng rác không gian trong quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Huy Đức (theo The Verge)