Lưu Diệc Phi mặc tôn eo

Diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi diện crop-top, tôn vóc dáng sau khi giảm cân.

Loạt hình street style của Diệc Phi thu hút hơn 70.000 bình luận trên trang cá nhân của cô. Nhiều khán giả nhận xét diễn viên tươi mới khi thay đổi phong cách, hướng tới sự dễ thương, bình dân thay vì vẻ sang trọng, trang nhã thường thấy.

Diệc Phi phối trang phục dạo phố. Ảnh: Weibo

Cô phối áo thể thao giá 350 nhân dân tệ (1,3 triệu đồng) với chân váy denim, tạo điểm nhấn bằng các sợi dây chuyền đa dạng kích cỡ. Người đẹp theo lối trang điểm tự nhiên, sử dụng gam màu nude chủ đạo, tạo cảm giác để mặt mộc.

Theo Cosmopolitan, diễn viên không siết cân nhưng chú trọng tập luyện để cơ săn chắc hơn. Người đẹp sinh hoạt điều độ, mỗi ngày ngủ 8 tiếng. Diệc Phi từng tiết lộ thực đơn một ngày, trong đó bữa sáng gồm hai quả trứng gà và một ly sữa tươi; bữa trưa có khoai lang hấp, ức gà, thịt bò, cá hồi và bông cải xanh; buổi tối cô chỉ ăn một bắp ngô.

Diệc Phi tuổi 38. Ảnh: Weibo

25 năm hoạt động giải trí, Lưu Diệc Phi duy trì vị trí minh tinh hàng đầu. Theo Sina, thù lao quảng cáo của cô thuộc nhóm cao nhất giới sao Trung Quốc, mỗi hợp đồng, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD). Diệc Phi là đại sứ toàn cầu của các hãng LV, Bvlgari, Tissot, Shiseido cùng khoảng 10 thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Meituan.

Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ ngày 23/10/2025 Lưu Diệc Phi cài hoa lên tóc dự sự kiện diễn ra tháng 10. Video: Vogue

Vì sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, cô nhiều lần tạo cơn sốt về xu hướng làm đẹp. Hồi tháng 10, người đẹp đính hoa baby lên tóc khi dự sự kiện, lập tức tạo hiệu ứng với giới trẻ, khi các cô gái học theo để chụp hình phong cách lãng mạn.

Như Anh