Kiểu tóc 'sao trời lấp lánh' hot nhờ Lưu Diệc Phi

Theo Sohu, Lưu Diệc Phi không phải người đầu tiên gắn hoa baby làm phụ kiện nhưng vì sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, cô tạo cơn sốt về xu hướng làm đẹp.

Hoa baby (gypsophila), thường được gọi là hoa "trời đầy sao" ở Trung Quốc do đặc điểm nhỏ nhắn, chi chít như khi nhìn lên trời đêm lấp lánh sao.