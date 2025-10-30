Kiểu tóc 'sao trời lấp lánh' hot nhờ Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi tại sự kiện thời trang ở Thượng Hải tối 23/10, kiểu tóc gắn hoa của cô gây sốt mạng xã hội. Video: Vogue
Cụm từ khóa "tóc bầu trời đầy sao Lưu Diệc Phi" vào danh sách tìm kiếm nổi bật trên các nền tảng Weibo, Red Note, thu hút hàng trăm triệu lượt xem.
Cụm từ khóa "tóc bầu trời đầy sao Lưu Diệc Phi" vào danh sách tìm kiếm nổi bật trên các nền tảng Weibo, Red Note, thu hút hàng trăm triệu lượt xem.
Theo Sohu, Lưu Diệc Phi không phải người đầu tiên gắn hoa baby làm phụ kiện nhưng vì sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, cô tạo cơn sốt về xu hướng làm đẹp.
Hoa baby (gypsophila), thường được gọi là hoa "trời đầy sao" ở Trung Quốc do đặc điểm nhỏ nhắn, chi chít như khi nhìn lên trời đêm lấp lánh sao.
Theo Sohu, Lưu Diệc Phi không phải người đầu tiên gắn hoa baby làm phụ kiện nhưng vì sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, cô tạo cơn sốt về xu hướng làm đẹp.
Hoa baby (gypsophila), thường được gọi là hoa "trời đầy sao" ở Trung Quốc do đặc điểm nhỏ nhắn, chi chít như khi nhìn lên trời đêm lấp lánh sao.
Nhiều cô gái cho biết yêu thích kiểu tóc vì nét nhẹ nhàng, dễ thương như công chúa.
Nhiều cô gái cho biết yêu thích kiểu tóc vì nét nhẹ nhàng, dễ thương như công chúa.
Một nữ sinh tạo dáng với đầm trắng.
Một nữ sinh tạo dáng với đầm trắng.
Ngoài gắn hoa baby màu sắc tự nhiên, các cô gái còn đề nghị tiệm phun màu sắc khác để kết hợp trang phục. Video: Red Note
Xu hướng được các cô dâu ưa chuộng vì hoa baby còn tượng trưng cho sự trong trẻo, tình yêu vĩnh hằng.
Xu hướng được các cô dâu ưa chuộng vì hoa baby còn tượng trưng cho sự trong trẻo, tình yêu vĩnh hằng.
Blogger thời trang Chung Ân Kỳ cho rằng các cô gái hưởng ứng vì dễ thực hiện, nguyên liệu dễ kiếm, hơn nữa tạo được vẻ sang trọng không kém khi gắn trang sức.
Blogger thời trang Chung Ân Kỳ cho rằng các cô gái hưởng ứng vì dễ thực hiện, nguyên liệu dễ kiếm, hơn nữa tạo được vẻ sang trọng không kém khi gắn trang sức.
Một cô dâu đăng hình ngày cưới.
Một cô dâu đăng hình ngày cưới.
Để bắt kịp xu hướng, nhiều studio tung các gói dịch vụ chụp hình "trời đầy sao", thu hút khách hàng.
Để bắt kịp xu hướng, nhiều studio tung các gói dịch vụ chụp hình "trời đầy sao", thu hút khách hàng.
Như Anh
Ảnh: Red Note