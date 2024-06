Lupus - căn bệnh khiến nữ ca sĩ Halsey nhập viện

MỹCa sĩ Halsey tiết lộ cuộc chiến âm thầm chống lại căn bệnh lupus, bệnh mạn tính khiến hệ miễn dịch cơ thể tự tấn công mô và các cơ quan.

"Tôi may mắn vì vẫn còn sống. Tôi cảm thấy mình như một bà già, tự nhủ rằng mình sẽ chỉ bệnh trong hai năm nữa thôi", chủ nhân ca khúc Without Me, cho biết hôm 5/6.

Lupus là một căn bệnh nghiêm trọng, gây suy nhược, khó chẩn đoán và điều trị. Các triệu chứng suy nhược khó nhìn thấy, chẳng hạn mệt mỏi và đau khớp, khiến người bệnh cảm thấy bị cô lập và hiểu lầm.

Tổ chức Lupus Mỹ ước tính có ít nhất 5 triệu người trên toàn thế giới đang sống chung với một dạng bệnh lupus. Nhiều người nổi tiếng như Paula Abdul, Lady Gaga và Selena Gomez đã được chẩn đoán mắc căn bệnh này.

Lupus là gì

Lupus là bệnh tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch cơ thể tấn công các mô và cơ quan. Tiến sĩ Sandra Evans, Trung tâm Trị liệu Bloomsbury, cho biết chứng viêm do lupus có thể ảnh hưởng đến nhiều hệ thống, như khớp, máu, phổi, tim, da và thận. Bệnh khó chẩn đoán vì các triệu chứng thường giống với nhiều tình trạng sức khỏe khác.

Các chuyên gia chưa hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh lupus. Theo tiến sĩ Evans, di truyền, biểu sinh, nhiễm trùng, virus, tiền sử dụng một số loại thuốc và yếu tố môi trường có thể tác động đến căn bệnh.

Bệnh lupus chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44, song có thể xuất hiện ở bất cứ ai. Theo tiến sĩ Evans, khoảng 9 trong số 10 người trưởng thành mắc bệnh là phụ nữ. Nó cũng phổ biến hơn ở người gốc Tây Ban Nha, người Mỹ bản địa, Mỹ gốc Á và Mỹ gốc Phi. Nghiên cứu năm 2022 cho thấy ở người có tiền sử gia đình mắc lupus và bệnh tự miễn khác, nguy cơ bị bệnh cao hơn.

Triệu chứng bệnh lupus

Các biểu hiện của lupus rất đa dạng, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn. Triệu chứng có thể phát triển chậm hoặc xuất hiện đột ngột, nhẹ hoặc nặng. Hầu hết người mắc lupus đều có "cơn bùng phát", khi các vấn đề tồi tệ hơn trong một khoảng thời gian, sau đó cải thiện hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn.

Dấu hiệu tiêu biểu nhất của lupus là phát ban ở mặt, tạo thành hình cánh bướm lan sang hai má. Triệu chứng khác gồm đau cứng khớp, sốt, mệt mỏi, lo lắng, khó thở, khô mắt, nhức đầu, đau ngực và tổn thương da.

Các xét nghiệm đơn lẻ không thể chẩn đoán được bệnh lupus. Người bệnh đôi khi mất vài tháng, thậm chí nhiều năm mới phát hiện tình trạng của mình. Nhưng thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định họ xét nghiệm máu, nước tiểu, khám thực thể và sinh thiết da.

Điều trị lupus

Việc điều trị lupus phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của triệu chứng. Sau khi được chẩn đoán, bệnh nhân thường được giới thiệu đến bác sĩ thấp khớp để xử lý tình trạng đau khớp và mệt mỏi. Bác sĩ thấp khớp sẽ phát triển một kế hoạch điều trị cá nhân hóa để ngăn ngừa đợt bùng phát, cân bằng hormone, tăng cường hệ miễn dịch và giảm đau. Bệnh nhân cũng có thể được chuyển tiếp đến khoa da liễu hoặc thận, tùy vào triệu chứng.

Người mắc lupus trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, sợ hãi đến thất vọng tột độ. Những thách thức khi sống chung với căn bệnh có thể làm tăng nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe tâm thần như căng thẳng, lo lắng và tự ti.

Halsey, sinh năm 1994, tên thật là Ashley Nicolette Frangipane. Cô là ca sĩ người Mỹ, nổi tiếng với các bản hit như Closer, Without Me, Boy With Luv (kết hợp BTS)... Ca hát từ năm 2012, Halsey đoạt bốn giải Billboard, một giải AMAs và nhận hai đề cử Grammy. Bên cạnh sự nghiệp giải trí, cô tham gia nhiều hoạt động nhân đạo về phòng chống tự tử và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Thục Linh (Theo CNN, Yahoo)