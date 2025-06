Chống lại đối thủ nhập tịch thế nào sau trận 'thua toàn diện' Malaysia 4-0

Trận thua toàn diện của đội tuyển Việt Nam Tỉ số 4-0 cũng đã phản ánh sự vượt trội của đội chủ nhà, chúng ta không còn nhận ra một Malaysia đã thua Việt Nam 3-0 ở AFF Cup 2024, với 9 cầu thủ nhập tịch trong đội hình họ đã có một thế trận áp đảo Việt Nam trên mọi chỉ số. Nguyên nhân là do đâu: Đầu tiên là trong cả trận đấu Việt Nam thật sự không có một cơ hội rõ ràng, chúng ta không thể triển khai bóng, đội bạn pressing liên tục từ đầu đến cuối trận. Các pha phất bóng dài ra sau hàng phòng ngự đối phương đặc trưng của Việt Nam dưới thời ông Kim cũng không đạt được hiệu quả mong muốn, các trung vệ cao to đối phương dễ dàng hóa giải. Các tiền đạo Việt Nam không thể tranh chấp với họ, theo thống kê tỷ lệ chúng ta giành chiến thắng trong các pha tranh chấp chỉ có hơn 20%, điều đó chứng tỏ sự lép vế về mặt thể hình khi đối đầu với dàn cầu thủ Malaysia. Khi không thể triển khai lối chơi, cũng không thể tranh bóng thì thất bại là điều dễ hiểu. Thứ hai là vấn đề thể lực, nhiều cầu thủ vừa mới thi đấu xong vòng 24 ở V- League, nhiều cầu thủ như Quang Hải, Quang Vinh, Văn Vỹ, Thành Chung... gần như thi đấu liên tục trong khoảng thời gian gần đây, hậu quả là danh sách chấn thương của Việt Nam ngày càng dài thêm. Càng về cuối trận chúng ta thấy trong khi Malaysia vẫn pressing và chạy chỗ liên tục, các cầu thủ Việt Nam gần như không theo kịp họ, hậu quả là các bàn thua liên tiếp, những khuôn mặt mỏi mệt và thất vọng hiện rõ trên mặt từng cầu thủ. Thứ ba là sự xáo trộn của hàng phòng ngự, dưới thời ông Kim, hàng phòng ngự là vị trí ông ít thay đổi nhất, đặc biệt là vị trí của Thành Chung và Tiến Dũng, 2 cầu thủ này vừa là thủ lĩnh của hàng phòng ngự, vừa là nơi triển khai bóng và có những đường chuyền dài chính xác lên tuyến trên. Sự chấn thương cùng một lúc của cả 2 cầu thủ trên gần như gây đổ vỡ hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, Xuân Mạnh mắc lỗi trong cả hai bàn thua 2-0 và 3-0, Lý Đức thì quá non nớt, liên tục chuyền hỏng... Tuy nhiên với sự chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình thì ông Kim cũng không có nhiều sự lựa chọn, trong khi đó hàng tiền vệ trong trận này cũng hỗ trợ phòng ngự không tốt. Hoàng Đức mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua đầu tiên, Tiến Anh mất tích cả trận... khiến chúng ta liên tục bị mất bóng ở giữa sân từ đó gây áp lực lớn lên hệ thống phòng ngự. Thứ tư dưới sự dẫn dắt của HLV người Australia, HLV đội bạn có lẽ đã nghiên cứu rất kỹ đội Việt Nam, họ phong tỏa Hoàng Đức khiến cho chúng ta không thể triển khai bóng, sẵn sàng cắt đứt các pha rót bóng ra sau hàng phòng ngự, họ tận dụng sự vượt trội về thể hình và thể lực của các cầu thủ Châu Âu khi tranh chấp và họ đã bóp nghẹt toàn bộ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua.