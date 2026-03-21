Lướt điện thoại, gõ máy tính sai tư thế gây hội chứng ống cổ tay

Thói quen sử dụng máy tính, điện thoại liên tục sai tư thế khiến dân văn phòng dễ mắc hội chứng hẹp ống cổ tay, thậm chí gây teo cơ.

Với sự phát triển của công nghệ, thời gian mọi người sử dụng điện thoại, máy tính bảng và máy tính ngày càng nhiều. Đặc thù công việc văn phòng đòi hỏi thao tác liên tục trên bàn phím, đôi khi ở độ cao không hợp lý, khiến bạn dễ mắc các bệnh lý về cổ tay và bàn tay, theo TS.BS Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175.

Nói bên lề hội thảo trao đổi chuyên môn với đoàn chuyên gia Đại học Stanford (Mỹ) ngày 19/3, BS Mừng cho rằng bệnh lý phổ biến với giới văn phòng là hội chứng hẹp ống cổ tay. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có biểu hiện tê mỏi bàn tay, đặc biệt là tê mặt gan của các ngón 1, 2, 3 và 4. Các khớp bàn tay dễ bị mỏi khi cầm nắm đồ vật, có cảm giác cầm không chắc, hay làm rơi đồ và thấy tức khi gập cổ tay.

Bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn thì dây chằng ngang vùng cổ tay chèn ép vào dây thần kinh giữa gây tổn thương, dẫn đến teo cơ ô mô cái và teo cơ ở khoảng gian cốt gan bàn tay. Ở giai đoạn này, khả năng phục hồi rất thấp, bệnh nhân được phẫu thuật giải phóng dây thần kinh giữa thì chức năng bàn tay cũng phục hồi rất kém.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 và chuyên gia Mỹ phẫu thuật bàn tay cho bệnh nhân, ngày 19/3. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để phòng tránh bệnh lý ở khớp cổ tay, bác sĩ khuyên cần điều chỉnh thói quen và tư thế làm việc hàng ngày. Khi làm việc với máy tính, cần đảm bảo vị trí cổ tay phù hợp, bố trí bàn làm việc và tư thế ngồi sao cho cổ tay được thoải mái nhất, tránh mỏi cổ tay.

Thời gian sử dụng các thiết bị điện tử ở mức vừa phải. Ngay khi cảm thấy đau mỏi vùng cổ tay, cần dừng lại để khớp được nghỉ ngơi, thư giãn.

Ngoài ra, nên hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại, máy tính bảng khi đang di chuyển trên xe hơi, xe buýt để tránh các rung lắc gây áp lực lên khớp và gân. Nếu nhận thấy các dấu hiệu tê mỏi bất thường, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để khám, loại trừ sớm bệnh lý ống cổ tay.

Lê Phương