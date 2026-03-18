Lượng xăng dầu nhập khẩu tăng hơn 40% nửa đầu tháng 3

Nửa đầu tháng 3, Việt Nam chi gần 492 triệu USD để nhập hơn 533.000 tấn xăng dầu các loại, tăng trên 41% so với cùng kỳ.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết 15/3, Việt Nam nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, với kim ngạch hơn 1,94 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, xăng dầu nhập khẩu tăng 42-43% về lượng và giá trị.

Trong cơ cấu nhập khẩu, dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1,04 tỷ USD, tương đương gần 53,5% tổng kim ngạch nhóm hàng nhiên liệu. Các mặt hàng khác gồm xăng (505 triệu USD), nhiên liệu bay (356 triệu USD) và mazut (42 triệu USD).

Riêng 15 ngày đầu tháng 3, khối lượng xăng dầu nhập về đã tăng 41,4%, kéo theo giá trị kim ngạch vọt lên 89,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tính đến 15/3, doanh nghiệp trong nước cũng chi 1,44 tỷ USD nhập gần 2,8 triệu tấn dầu thô để sản xuất xăng dầu thành phẩm. Tuy nhiên, lượng dầu thô nhập giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhân viên cây xăng trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) đổ nhiên liệu cho khách hàng, ngày 16/3. Ảnh: Hoàng Giang

Nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông leo thang, làm biến động thị trường năng lượng. Hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 25.570 đồng, dầu diesel 27.020 đồng. Mức này cao hơn lần lượt 27% và 40% so với cuối tháng 2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản... Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao, 4.000-5.000 đồng một lít với xăng, dầu và giảm thuế ưu đãi MFN về 0% nhằm hỗ trợ giá nhiên liệu.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 17/3, Thủ tướng đánh giá nguồn cung xăng dầu, năng lượng đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng và hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp.

Năm ngoái, Việt Nam nhập khẩu khoảng 9,9 triệu tấn xăng dầu thành phẩm, kim ngạch hơn 6,8 tỷ USD. Dầu diesel chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp theo là xăng và nhiên liệu bay, với nguồn nhập chính từ Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Malaysia.

Bên cạnh đó, hơn 14,1 triệu tấn dầu thô cũng được nhập về làm nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu trong nước. Số này trị giá hơn 7,7 tỷ USD, trong đó 80% nhập từ Kuwait.

Phương Dung