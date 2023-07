Lương Triều Vỹ đóng MV của NewJeans

Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ gây chú ý khi xuất hiện khoảng 10 giây trong MV mới của nhóm NewJeans.

Lương Triều Vỹ đóng MV của New Jeans MV "Cool With You & Get Up". Lương Triều Vỹ xuất hiện ở 1:56 với mái tóc bạc. Video: Hybe Labels

Tối 19/7, nhóm nhạc Hàn phát hành hai MV gồm Cool With You và Cool With You & Get Up. Các video nhạc vừa là một câu chuyện liền mạch vừa có thể tách ra độc lập. Lương Triều Vỹ xuất hiện ở MV thứ hai.

Diễn viên Jung Ho Yeon đóng nữ chính, ban đầu chỉ xuất hiện với trang phục tối màu, Jung Ho Yeon nhìn thấy ai, người đó có được tình yêu. Nhưng gương mặt nàng luôn biểu lộ sự cô độc. Sang MV thứ hai, Jung Ho Yeon tìm được bạn trai, từ đó mặc trang phục màu sắc tươi sáng, gương mặt luôn rạng rỡ. Cô không còn tình yêu, quay trở lại sự cô độc sau khi tình cờ trông thấy gương mặt Lương Triều Vỹ.

Theo bức tranh sơn dầu trong MV, nhiều blogger nhạc cho rằng MV dựa trên truyện thần thoại La Mã, nhân vật của Jung Ho Yeon là Cupid - vị thần của tình yêu, ham muốn. Cupid yêu người thường, bị một vị thần khác (Lương Triều Vỹ) ngăn cản.

Trong video nhạc, các thành viên NewJeans dõi theo Jung Ho Yeon, thấu hiểu sự cô độc của cô. MV nhận nhiều lời khen ở chất điện ảnh, câu chuyện gợi mở. Dù xuất hiện ít, biểu cảm của Lương Triều Vỹ tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

NewJeans gồm năm thành viên: Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein, trực thuộc Ador Entertainment - công ty con của Hybe. Hanni 18 tuổi, là người Việt đang sống tại Australia. Minji 18 tuổi, từng là thực tập sinh tại Source Music. Danielle cũng 18 tuổi, cha là người Australia, mẹ người Hàn. Cô gia nhập làng giải trí từ khi sáu tuổi, xuất hiện trong nhiều chương trình cho trẻ em như Rainbow Kindergarten, Jesse's Play Kitchen...

Năm thành viên NewJeans. Từ trái qua: Hanni, Haerin, Minji, Danielle, Hyein. Ảnh: Yonhap News

Thành viên Haerin 17 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống Jennie (Blackpink). Còn Hyein năm nay 15 tuổi - nhỏ nhất nhóm. Cô gia nhập ngành giải trí từ năm tám tuổi với vai trò người mẫu, từng hoạt động trong nhóm nhạc nữ USSO.

Trên Yonhap News, các chuyên gia cho rằng âm nhạc của NewJeans hướng đến sự hoài cổ. Nhà phê bình Jung Min Jae nhận xét ca khúc của nhóm khác với xu hướng hiện tại ở chỗ giai điệu vừa vặn, tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả.

Như Anh