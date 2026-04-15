Lượng ôtô, xe máy cầm cố tại F88 tăng gấp đôi

Hệ thống F88 ghi nhận gần 469.000 xe máy và 34.710 ôtô được khách hàng mang cầm cố trong năm 2025, tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư F88, hệ thống này ghi nhận có 468.975 xe máy và 34.710 ôtô được khách hàng mang ra cầm cố. Số lượng này tăng lần lượt gấp 2,1 và 2,4 lần so với cuối năm 2024.

Hoạt động cho vay của F88 chủ yếu là cho vay cầm cố xe, với tài sản bảo đảm là xe máy, ôtô. Khi cấp khoản vay cầm cố xe, khách hàng sẽ ký biên bản bàn giao đăng ký xe gốc. Trong trường hợp khách hàng mất khả năng thanh toán, chuỗi cầm đồ có thể thu hồi xe để xử lý khoản nợ còn lại.

Các khoản vay cầm cố đăng ký xe máy và ôtô thường có kỳ hạn 1-36 tháng. Giá trị khoản vay tối đa 2 tỷ đồng. Thời gian giải ngân khoảng 30 phút. F88 thẩm định trực tiếp tình trạng xe tại phòng giao dịch bằng cách đánh giá thương hiệu, mẫu mã, tình trạng và năm sản xuất của xe. Các yếu tố này được so sánh với giá thị trường được lưu trữ trong hệ thống định giá tập trung của họ.

Không chỉ tại 949 phòng giao dịch F88, dịch vụ vay cầm cố xe còn được F88 triển khai qua mạng lưới VNPost sau khi hai bên ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng dịch vụ tới khách hàng bình dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Từ tháng 4/2025, gần 2.000 bưu cục VNPost bắt đầu triển khai, hướng tới con số trên 8.000 bưu cục trong những năm tiếp theo.

Số lượng xe được cầm cố tăng mạnh cho thấy hoạt động kinh doanh của F88 tăng trưởng tốt. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt trên 719 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ.

Ban lãnh đạo cho biết kết quả đó đến từ việc tăng trưởng quy mô hoạt động cho vay. Doanh thu từ hoạt động cho vay cầm đồ ghi nhận hơn 3.491 tỷ đồng, tăng 39%. Dư nợ ròng đạt 7.216 tỷ đồng và tổng mức giải ngân cho vay đạt 16.476 tỷ đồng, lần lượt cao hơn cùng kỳ 57% và 37%.

Song song đó, doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm đạt 483 tỷ đồng, tăng 52%. Động lực đến từ tổng số lượng hợp đồng vượt 1,5 triệu, cao hơn cùng kỳ gần 35%. Công ty cũng thực hiện nhiều biện pháp quản trị rủi ro và kiểm soát chi phí.

Bên ngoài một phòng giao dịch của F88 tại Hà Nội. Ảnh: F88

Tuy vậy, trong năm qua, F88 vẫn tăng chi phí lương và thưởng cho nhân viên. Mức này tăng gần 29% lên khoảng 1.277 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này có 4.681 nhân viên. Như vậy, thu nhập trung bình hàng tháng của nhân viên F88 đạt khoảng 22,7 triệu đồng, tăng gần 11%.

Mức lương bình quân của F88 đang cao hơn một số ngân hàng như VietBank, SaigonBank và BacABank. Con số này chỉ thấp hơn 1-2 triệu đồng so với thu nhập trung bình của nhân viên NamABank, VietABank hay BVBank.

Thành lập năm 2013, F88 là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, với hệ thống chi nhánh phủ rộng từ thành thị đến nông thôn. Từ năm 2017, Mekong Capital đã rót vốn vào F88 và trở thành đối tác chiến lược, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty này.

Cổ phiếu F88 lên sàn UPCoM từ tháng 8/2025. Mã này kết phiên 14/4 ở 131.800 đồng một đơn vị, cao hơn khoảng 40% so với hồi đầu năm nay. Họ đang có kế hoạch chuyển cổ phiếu sang sàn HoSE.

Tất Đạt