Mekong Capital lãi gấp 10 lần khi đầu tư vào F88

Cổ phiếu F88 lập kỷ lục sau 6 phiên tăng trần giúp định giá cổ phần do Mekong Capital sở hữu cao gấp 10 lần so với số vốn đầu tư ban đầu.

Từ tuần trước đến nay, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư F88 liên tục tăng hết biên độ. Mở cửa phiên sáng nay, mã này đã nhanh chóng được nhuộm sắc tím, đạt 278.700 đồng một đơn vị. Do giao dịch trên sàn UPCoM, cổ phiếu có thể biến động tới 15% mỗi phiên. Thị giá F88 hiện đã nhân đôi sau phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp.

Đây cũng là vùng cao chưa từng có của cổ phiếu này nếu tính theo giá điều chỉnh. Doanh nghiệp vừa hoàn tất việc phát hành 101,65 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đà tăng mạnh của F88 giúp tài sản của các cổ đông trên sàn chứng khoán vụt lên. Công ty đang có 6 cổ đông lớn, sở hữu trên 5% vốn. Tính theo thị giá phiên sáng nay, lượng cổ phiếu F88 mà các cổ đông này sở hữu đều có giá vượt nghìn tỷ đồng.

Cổ đông Số lượng cổ phiếu Thành tiền (tỷ đồng) Skydom 33.646.184 9.377,19 Phùng Anh Tuấn 13.261.508 3.695,98 Ngô Quang Hưng 11.969.308 3.335,85 Bronze Blade 10.566.309 2.944,83 Asia Investment Company 9.087.728 2.532,75 Winter Flame 6.058.494 1.688,50

Trong đó, Skydom thuộc Mekong Capital là cổ đông lớn nhất, nắm 30,55% vốn. Lượng cổ phiếu của họ đang có giá gần 9.400 tỷ đồng, tương đương hơn 350 triệu USD.

Mekong Capital từ lâu đã trở thành nhà đầu tư chiến lược của F88, được xem như quỹ "đỡ đầu" cho chuỗi cầm đồ và dịch vụ tài chính lớn nhất cả nước này. Đầu năm 2017, họ lần đầu rót vốn vào F88 ở vòng series A khi F88 chỉ có 15 cửa hàng. Số tiền không được công bố cụ thể nhưng giới tài chính thời điểm đó cho rằng ở mức 8 con số, tức trong khoảng 10-20 triệu USD.

Mekong Capital từ chối xác nhận con số chính xác với VnExpress. Đại diện quỹ đầu tư cho biết nguyên nhân là họ phải tuân thủ cam kết và nghĩa vụ bảo mật đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong danh mục.

Series A thường là giai đoạn quan trọng trong việc gọi vốn cho các công ty mới, dùng để tài trợ cho quá trình phát triển sản phẩm, tiến hành quảng cáo và xây dựng thương hiệu ban đầu, tuyển dụng nhân viên và thực hiện các hoạt động kinh doanh giai đoạn đầu. Theo nền tảng hỗ trợ gọi vốn xuyên quốc gia Carta, thông thường các vòng Series A huy động được 5-15 triệu USD. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp doanh nghiệp nhận vốn lên tới 20 triệu USD.

Đến đầu năm 2023, Mekong Capital tiếp tục rót thêm 20 triệu USD vào F88 ở vòng Series C. Khoản đầu tư này nhằm đẩy mạnh mạng lưới và chuyển đổi kỹ thuật số cho hệ thống.

Tổng lại, Mekong Capital đã đầu tư trong khoảng 30-40 triệu USD vào F88. Chỉ tính giá trị cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, họ đang lãi gấp 10 lần so với số vốn bỏ ra ban đầu.

Không chỉ Mekong Capital, các lãnh đạo tại F88 cũng đang sở hữu khối tài sản lớn nhờ cổ phiếu lên giá. Chủ tịch Hội đồng quản trị Phùng Anh Tuấn là cổ đông lớn thứ hai, nắm hơn 12% vốn. Lượng cổ phiếu F88 của ông đang có giá trị gần 3.700 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Ngô Quang Hưng - thành viên Hội đồng quản trị - cũng sở hữu hơn 3.300 tỷ đồng nhờ nắm gần 11% cổ phần F88.

Bên ngoài một cửa hàng của F88 tại Hà Nội. Ảnh: F88

Thành lập năm 2013, F88 là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, với hệ thống chi nhánh phủ rộng từ thành thị đến nông thôn. Họ đang sở hữu gần 900 cửa hàng trên toàn quốc. Nguồn thu chính của F88 là phí hoạt động cho vay cầm cố. Năm 2024, F88 công bố đạt gần 2,15 triệu lượt tài sản cầm cố. Ngoài ra, chuỗi này còn có doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm.

Theo quy định, cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp cần có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Ban lãnh đạo F88 cho rằng việc cổ phiếu tăng giá hoàn toàn do diễn biến khách quan của cung, cầu trên thị trường chứng khoán và quyết định độc lập của nhà đầu tư. Họ khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và quản trị của công ty vẫn diễn ra bình thường. Không có bất kỳ biến động bất thường hay sự kiện trọng yếu nào chưa công bố.

F88 cũng cho biết thêm năm 2025, công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và củng cố nền tảng vận hành, quản trị rủi ro. Họ đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE vào thời điểm phù hợp.

Tất Đạt