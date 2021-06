Lương kỹ sư AI hơn 3.000 USD mỗi tháng

Lương kỹ sư trí tuệ nhân tạo gần 70 triệu đồng một tháng, thuộc hàng cao nhất trong các kỹ sư IT, chỉ đứng sau cấp quản lý và kiến trúc sư công nghệ.

Báo cáo "Thị trường IT Việt Nam - Developers Recruitment State 2021" do TopDev vừa công bố cho biết, tính đến quý II, kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (Machine Learning) là vị trí có mức lương trung bình hàng tháng cao nhất trong các kỹ sư IT, đạt 3.054 USD (khoảng 70 triệu đồng).

Mức lương này gần gấp đôi lương kỹ sư dữ liệu lớn (Big Data) với 1.695 USD mỗi tháng, hơn 2 lần kỹ sư Backend (1.300 USD) hay lập trình game (1.215 USD) và gấp 9,5 lần vị trí có lương thấp nhất là IT Helpdesk (xử lý các sự cố liên quan đến máy tính) chỉ với trung bình 322 USD mỗi tháng.

Trong top 10 vị trí IT có lương tháng cao nhất, lương kỹ sư AI xếp thứ 7, sau 6 vị trí đầu thuộc về các cấp quản lý và kiến trúc sư công nghệ. Hiện tại, vị trí có lương trung bình tháng cao nhất là CTO, CIO với 5.776 USD (khoảng 132 triệu đồng).

Theo các dự đoán trước đó, các vị trí được trả lương cao nhất yêu cầu các kỹ năng đặc biệt như Data Analyst (phân tích dữ liệu), DevOps, Machine Learning (máy học) hoặc AI (trí tuệ nhân tạo). Nhưng do Covid-19 dẫn đến thúc đẩy chuyển đổi số kinh doanh, nên tầm quan trọng của Cloud (điện toán đám mây) và DevOps được nâng cao.

Nhờ vậy, cùng với AI, nhu cầu về kỹ sư Cloud và DevOps đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn theo lương cho hai vị trí này cũng cải thiện. Hiện lương trung bình tháng cho kiến trúc sư điện toán đám mây đạt 3.121 USD trong khi kỹ sư DevOps đạt 2.057 USD mỗi tháng.

Theo TopDev, 3 ngành có thu nhập hàng đầu cho các kỹ sư IT là an ninh, công nghệ cao và Fintech. Trong đó, AI, IoT, điện toán đám mây được xem như chìa khóa mang lại lợi thế cạnh tranh, là xu hướng bắt buộc trong năm 2021. Do vậy, lương của các kỹ sư chuyên môn đó cao cũng là điều dễ hiểu.

Báo cáo của TopDev ước tính, thị trường lao động công nghệ thông tin Việt Nam năm nay sẽ có 117.180 việc làm, tăng 36,5% so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng này cho thấy tín hiệu tích cực khi năm ngoái quy mô lao động chỉ tăng 1,9% so với 2019.

"Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng IT đang dần tăng cao. Mặc dù có những thay đổi trong bối cảnh tuyển dụng và tình hình kinh tế - xã hội, mức lương trung bình của thị trường công nghệ thông tin vẫn chịu một tác động nhẹ", báo cáo nhận xét.

Tuy nhiên, thị trường đã có những chuyển động và phân loại rõ ràng về nhân lực ở các cấp độ khác nhau. Những người linh hoạt hơn và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe mới của doanh nghiệp sẽ nhận được mức tăng lương trung bình nhanh hơn so với thị trường.

Khảo sát cũng cho biết chỉ 11,3% lập trình viên đang chủ động tìm kiếm một công việc mới; 15,9% dự định tìm việc mới trong 6-12 tháng tới. Số còn lại 72,8% không có kế hoạch tìm việc mới. Trong đó, có tới 35,7% lập trình viên trả lời rằng họ sẽ dành thêm một năm nữa tại công ty hiện tại.

Còn khi trả lời cho câu hỏi "Bạn nghĩ những ngành nào sẽ phát triển vào năm 2021?", phản hồi của các lập trình viên tham gia khảo sát cho thấy ngành kỹ thuật AI & Cloud sẽ dẫn đầu, tiếp theo là Fintech/Payment và xếp thứ 3 là Thương mại điện tử/ Bán lẻ.

"Không có gì ngạc nhiên khi Cloud Engineering, Fintech, e-Commerce, Cybersecurity và Business Service đều đi đầu. Vào 2020, xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số diễn ra trong tất cả khía cạnh của cuộc sống hàng ngày cũng như nơi làm việc. Sự phát triển của mua sắm trực tuyến, quản lý trực tuyến và tầm quan trọng của an ninh mạng đã khiến những ngành này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết", báo cáo của TopDev kết luận.

Viễn Thông