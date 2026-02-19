Lương khởi điểm tối đa của 15 ngành nghề

Sinh viên mới ra trường ở ngành bất động sản, logistics, công nghệ... có thể nhận lương từ 10 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí vài chục triệu ở một số vị trí.

Theo Báo cáo Lương và Thị trường Lao động 2026 của Navigos Group, mặt bằng lương dành cho ứng viên dưới hai năm kinh nghiệm đang phân hóa mạnh. Nhiều vị trí đạt mức "hai con số" mỗi tháng (từ 10 triệu đồng trở lên), tính theo lương gộp (gross), chưa bao gồm thưởng và phúc lợi.

Trong 15 ngành được khảo sát, bất động sản – xây dựng có trần lương khởi điểm cao nhất. Nhân viên kiến trúc, thiết kế nhận 18-55 triệu đồng mỗi tháng; quản lý dự án 17-44 triệu đồng; bán hàng dự án 13-41 triệu đồng (chưa gồm hoa hồng).

Bất động sản - Xây dựng quay lại nhóm ngành có lương khởi điểm cao nhất cho người mới. Ảnh: Hoàng Dương

Theo báo cáo, nhu cầu phát triển hạ tầng, tốc độ đô thị hóa và làn sóng đầu tư mới khiến doanh nghiệp thiếu nhân sự kỹ thuật chất lượng cao. Các vị trí này tác động trực tiếp đến tiến độ, chất lượng và doanh thu nên được trả lương cạnh tranh ngay từ đầu.

Logistics và chuỗi cung ứng đứng thứ hai. Nhân viên supply chain có lương khởi điểm 10-34 triệu đồng mỗi tháng; nhóm vận hành/fulfillment tối đa 31 triệu đồng. Thương mại điện tử tăng trưởng và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu buộc doanh nghiệp tối ưu vận hành, khiến nhân sự trẻ am hiểu dữ liệu, quy trình, công nghệ được săn đón.

Ngành công nghệ thông tin tiếp tục giữ mặt bằng cao, với nhân viên phát triển phần mềm hưởng 13-32 triệu đồng mỗi tháng nhờ nhu cầu chuyển đổi số ở hầu hết lĩnh vực.

Trong tài chính – bảo hiểm – chứng khoán, nhân viên tài chính, kế toán nhận 14-31 triệu đồng mỗi tháng; phát triển kinh doanh tối đa 26 triệu đồng. Du lịch – dịch vụ phục hồi giúp nhiều vị trí vận hành, tổ chức sự kiện, chăm sóc khách hàng đạt 9-32 triệu đồng mỗi tháng, tùy quy mô và phân khúc doanh nghiệp.

Ngược lại, ngân hàng xếp cuối bảng lương khởi điểm. Nhân viên dịch vụ khách hàng nhận 5-13 triệu đồng. Theo chuyên gia, ngành này đang tối ưu chi phí và đẩy mạnh số hóa, nhiều vị trí giao dịch truyền thống có thể thu hẹp trong 3-5 năm tới, dù tổng thu nhập thực tế có thể tăng vào cuối năm nhờ thưởng và phụ cấp.

Báo cáo cho thấy 30,8% nhu cầu tuyển dụng năm 2026 hướng tới nhân sự trẻ, song doanh nghiệp không còn tuyển theo mô hình "có bằng là đủ" mà chuyển sang "skills-first" – dựa trên kỹ năng và năng lực thực tế. Ba yếu tố chính tác động đến lương khởi điểm gồm mức độ đóng góp trực tiếp vào doanh thu; kỹ năng chuyên sâu, đặc biệt kỹ năng số và ngoại ngữ; và khả năng học tập, thích ứng khi công nghệ thay đổi.

Nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có sản phẩm, dự án cụ thể thay vì liệt kê chứng chỉ. Ở các vị trí thiết kế, IT, marketing, hồ sơ năng lực (portfolio) được xem là bằng chứng rõ ràng nhất. Với khối tài chính, logistics hay kỹ thuật, kinh nghiệm dự án, khả năng xử lý tình huống và kết quả đo lường cụ thể được đánh giá cao.

Lao động tìm việc tại một sàn giao dịch việc làm ở TP HCM. Ảnh: Lê Tuyết

Khảo sát cũng chỉ ra ba nhóm năng lực doanh nghiệp ưu tiên ở người trẻ: khả năng thích ứng và linh hoạt; tư duy phân tích, giải quyết vấn đề; và năng lực công nghệ phổ quát. Am hiểu công nghệ không còn là yêu cầu riêng của khối kỹ thuật mà cả tài chính, nhân sự, bán hàng cũng phải sử dụng thành thạo công cụ dữ liệu, phần mềm quản lý, AI hỗ trợ công việc.

Khoảng 20% doanh nghiệp coi giao tiếp đa ngôn ngữ là lợi thế, đặc biệt trong môi trường FDI. Bên cạnh tiếng Anh, một số ngành như logistics, sản xuất, công nghệ ưu tiên tiếng Trung, Nhật, Hàn.

Các chuyên gia khuyến nghị sinh viên nên xây dựng portfolio hoặc tham gia dự án thực tế từ sớm; nâng cao kỹ năng số, hiểu biết AI; trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp; đồng thời chủ động học các chứng chỉ ngắn hạn sát nhu cầu thị trường để tăng cơ hội đạt mức lương khởi điểm cao.

Lê Tuyết