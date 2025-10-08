Lương hưu, bảo hiểm, an sinh xã hội sẽ chi trả qua VNeID

Bộ Công an dự kiến bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để chi trả trực tuyến các khoản hưu trí, bảo hiểm, hỗ trợ an sinh khác qua hình thức chuyển khoản.

Đây là nội dung đầu tiên được Bộ Công an nêu trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024 quy định định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, trong thời gian tới, ứng dụng định danh quốc gia VNeID dự kiến sẽ được bổ sung quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Tài khoản này sẽ là tập hợp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví điện tử viễn thông và các loại tài khoản thanh toán khác được cơ quan, tổ chức, cá nhân tích hợp trên VNeID.

Người cao tuổi Hà Nội nhận lương hưu tại điểm chi trả. Ảnh: Phong Linh

Tài khoản sẽ "phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác từ cơ quan nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân", theo dự thảo.

Các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác phải kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc chi trả qua hình thức chuyển khoản.

Hiện cả nước hiện có hơn 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Các khoản này được trả định kỳ vào đầu tháng qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại điểm chi trả. Riêng người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, ngành bưu điện sẽ gửi tận nhà.

Hồi đầu tháng 9, người dân đã có thể sử dụng VNeID tích hợp tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.

Ngoài liên kết thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội, Bộ Công an cũng dự kiến tích hợp gần 200 loại giấy tờ cấp cho công dân vào VNeID nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử, thực hiện đơn giản hóa, cải cách hành chính, bảo đảm bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn thông tin cá nhân.

Dự thảo cũng nhấn mạnh, không yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID.

Gỡ "nút thắt" định danh cho trẻ em sinh ở nước ngoài

Cơ quan soạn thảo nhận thấy việc cấp tài khoản định danh cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến hiệu quả. Song thực tế còn nhiều "nút thắt" với các trường hợp điển hình, như trẻ em là người nước ngoài có cha mẹ là công dân Việt Nam được gửi về sinh sống cùng ông bà tại Việt Nam, sử dụng giấy miễn thị thực hoặc thị thực do ông bà bảo lãnh. Những trẻ này đang không đủ điều kiện để cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú do bố mẹ không ở Việt Nam.

Ngoài ra, nhiều trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú như nhà đầu tư, chủ sở hữu doanh nghiệp nước ngoài có số vốn dưới 3 tỷ đồng chỉ được cấp thị thực (ký hiệu ĐT4); hoặc giấy phép lao động còn dưới một năm nhưng không xin cấp lại được giấy phép lao động theo quy định...

Từ những thực tế trên, trong Nghị định sắp tới, Bộ Công an dự kiến mở rộng các nhóm cá nhân nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, dự thảo bổ sung 2 nội dung tại Điều 7 của quy định hiện hành (Nghị định 69/2024) về những người được cấp tài khoản định danh. Cụ thể, người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên được phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên hoặc có thị thực dài hạn tại Việt Nam còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi có nhu cầu.

Người nước ngoài dưới 6 tuổi được phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên hoặc có thị thực dài hạn tại Việt Nam còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 khi có nhu cầu.

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Công an đăng trên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 10 ngày, từ 3-13/10. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến.

Hải Thư