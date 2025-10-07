VneID sẽ tích hợp gần 200 loại giấy tờ của người dân

Bộ Công an dự kiến sẽ tích hợp, cập nhật 188 giấy tờ cấp cho cá nhân và 390 giấy tờ cho tổ chức vào VneID, trong đó có cả sổ đỏ, bằng đại học, hộ chiếu.

Đây là một trong 18 nội dung cơ bản được Bộ Công an nêu trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024 quy định định danh và xác thực điện tử.

Theo dự thảo, trong 188 giấy tờ dự kiến được tích hợp, cập nhật cho công dân trên VneID sẽ bao quát tất cả các lĩnh vực từ căn cước, định danh, cư trú; xuất nhập cảnh; quản lý phương tiện giao thông đường bộ; kinh doanh; giáo dục địa học; khám chữa bệnh, đăng kiểm, xuất bản, dược phẩm, bất động sản và hoạt động ngoại hối...

Trong số này, 18 loại giấy tờ sẽ do Bộ Công an cấp; Bộ Giáo dục và Đào tạo 8 loại giấy tờ; Bộ Ngoại giao 8 loại; Bộ Nông nghiệp và Môi trường 21; Bộ Tài chính 12; Bộ Tư pháp 17; Bộ Xây dựng 31; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9; Bộ Nội vụ 9 loại...

Nhiều loại giấy tờ cơ bản như bằng đại học, bằng thạc sĩ, tiến sĩ; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh, khai tử; hộ chiếu, thị thực, giấy chuyển tuyến điều trị, giấy ra viện... cũng nằm trong số này.

Theo cơ quan soạn thảo, việc tích hợp giấy tờ vào VNeID mang lại lợi ích rõ ràng cho cả người dân và cơ quan nhà nước. Song việc triển khai chậm chuyển biến, kết quả hạn chế, đến nay mới tích hợp được 16 loại giấy tờ. Người dân do đó không được hưởng tiện ích từ việc cắt giảm giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Từ thực tiễn trên, Bộ Công an đánh giá việc sửa đổi, bổ sung một số quy định mới, cho phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn là cần thiết.

Dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung 18 nội dung, hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử, thực hiện đơn giản hóa, cải cách hành chính nhưng vẫn bảo đảm bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn thông tin cá nhân.

Cán bộ không được yêu cầu người dân nộp bản giấy các giấy tờ đã tích hợp trên VneID

Theo Bộ Công an, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, một bộ phận cán bộ còn thiếu nghiêm túc, nhũng nhiễu, gây khó khăn khi giải quyết thủ tục, dịch vụ công.

Điển hình như việc giấy tờ đã được số hóa, tích hợp trên VNeID nhưng vẫn yêu cầu xuất trình bản giấy, yêu cầu thêm các thủ tục không đúng quy định; yêu cầu người dân phải chứng minh những việc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước... gây phiền hà, bức xúc cho dân.

Hiện nay, phần lớn các loại giấy tờ khi cấp mới, cấp đổi đều đã có thể tích hợp điện tử. Việc cấp giấy tờ bản giấy do đó gây lãng phí ngân sách, nhất là khi công dân không có nhu cầu sử dụng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, theo Bộ Công an, cần quy định rõ chỉ cấp giấy tờ bản giấy theo yêu cầu, đồng thời từng bước bỏ chi phí in cấp giấy tờ bản giấy ra khỏi lệ phí của thủ tục hành chính có liên quan.

Do đó trong dự thảo Nghị định lần này, Bộ Công an chính thức đưa quy định này vào nguyên tắc định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được khai thác, sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch dân sự, thương mại, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ tư và các hoạt động khác trong đời sống xã hội.

"Không yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VneID", dự thảo nhấn mạnh tại Điều 4.

Cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VneID vẫn được miễn, giảm phí, lệ phí trong các trường hợp theo quy định, như khi làm thủ tục trực tiếp.

VneID sẽ cảnh báo trước khi căn cước, thông tin hết hạn

Theo quy định hiện nay, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa VneID khi căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc thẻ căn cước hết thời hạn sử dụng.

Bộ Công an đánh giá, thực tế, việc tự động khóa này gây bất tiện cho việc sử dụng các giấy tờ khác đã được tích hợp của công dân đang còn hạn sử dụng.

Do vậy, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định vào khoản 1 Điều 15 về khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho công dân chủ động trước các tình huống liên quan.

Theo đó, nếu căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực thì kể từ ngày hết hiệu lực, VneID sẽ không hiển thị Căn cước điện tử và các thông tin, giấy tờ tích hợp vào tài khoản định danh điện tử (không tự động khóa như hiện nay).

Ngoài ra, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ có cảnh báo căn cước và các loại giấy tờ hết hạn, hết hiệu lực để công dân chủ động thực hiện gia hạn theo quy định pháp luật.

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Công an đăng trên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 10 ngày, từ 3-13/10. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến.

