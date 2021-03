Lương giáo viên tăng từ ngày 20/3

Từ ngày 20/3, nếu giáo viên mầm non, tiểu học, THCS công lập có hệ số lương là 4 sẽ nhận được mức lương là 5,96 triệu đồng, cao hơn so với hiện nay.

Chùm thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 20/3. Theo đó lương giáo viên từ mầm non đến THCS tăng.

Giáo viên mầm non sẽ được áp dụng hệ số lương từ 2,1 đến 6,38, cao hơn so với hệ số 1,86-4,98 hiện nay. Tương tự, giáo viên tiểu học được áp dụng hệ số lương cao hơn, từ 2,34 đến 6,78 (hiện là 2,1 đến 6,38). Giáo viên THCS từ 2,34 đến 6,78 (hiện là 2,1 đến 6,38). Riêng giáo viên THPT, hệ số lương giữ như cũ.

Với mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng là 1,49 triệu đồng một tháng, giáo viên mầm non có bậc lương cao nhất sẽ nhận được hơn 9,5 triệu đồng một tháng, giáo viên phổ thông nhận cao nhất hơn 10,1 triệu.

Mức lương cụ thể của giáo viên theo từng hạng, bậc như sau:

Việc nâng lương cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS cũng phù hợp với Luật Giáo dục 2019, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Theo đó, giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, THCS, THPT phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

Còn theo quy định trước đó, giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, giáo viên THCS có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS.

Cũng kể từ ngày 20/3, giáo viên mầm non, phổ thông công lập không còn phải lo việc phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nữa.

Theo quy định trước đây, giáo viên các cấp, các hạng chức danh nghề nghiệp, ở các vùng miền đều phải có trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 đến 3 (tùy hạng và tùy cấp học) và trình độ tin học ở mức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Đối với cấp học phổ thông, giáo viên dạy ngoại ngữ phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai tương ứng như trình độ ngoại ngữ của các giáo viên khác.

Ở chùm thông tư mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học này và đưa ra tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Các yêu cầu về ngoại ngữ không còn quy định "cứng" là phải đảm bảo bậc 1 hay 2, 3 như trước mà chuyển thành "có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao". Yêu cầu về trình độ tin học chuyển thành "có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ".

Dương Tâm