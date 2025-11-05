Bộ Giáo dục: Lương của hầu hết giáo viên thấp hơn ngành y tế, xây dựng

88% số giáo viên trong cả nước có dải lương thấp hơn viên chức y tế, xây dựng, giao thông..., nên cần hệ số đặc thù để đảm bảo "lương cao nhất", theo Bộ Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tối 5/11 làm rõ đề xuất hệ số lương đặc thù cho nhà giáo cách đây vài ngày.

Cụ thể, dải lương viên chức hiện từ A1 tới A3 (lần lượt từ thấp đến cao: A1 - A2.2 - A2.1 - A3), tương đương 5,48 đến 18,7 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, 88% trong số 1,2 triệu nhà giáo được xếp lương từ A0 tới A2, tức 4,9 đến 15,9 triệu đồng. Đây là những giáo viên ở bậc mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến 12).

Còn lại là nhóm giảng viên, giáo viên bậc đại học và giáo dục nghề nghiệp (trung cấp, cao đẳng), được hưởng lương tương tự viên chức. Trong đó, khoảng 14.000 người ở hạng A3 - cao nhất.

Theo Bộ, nếu tính tổng số, nhóm này chỉ chiếm 1,17% số nhà giáo trong cả nước. Nhưng ở nhiều ngành khác, số người được hưởng hệ số lương cao nhất đều chiếm khoảng 10%.

Những ngành này gồm y tế (bác sĩ, dược sĩ), xây dựng (kiến trúc sư, thẩm kế viên), giao thông vận tải (kỹ thuật viên đường bộ, quản lý, bảo trì công trình...), tư pháp (lý lịch viên...), văn hóa - thể thao (đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, huấn luyện viên...), khoa học công nghệ (nghiên cứu viên, kỹ sư), thông tin truyền thông (phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình).

Các mức nói trên đều chưa tính phụ cấp. Hiện, hầu như ngành nào cũng có một số loại phụ cấp đặc thù.

Giáo viên trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM, trong buổi học tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Riêng với giáo viên mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá nhóm này đang hưởng lương thấp (dải lương A0 - A1 - A2.2). Theo 10 thang lương của viên chức, giáo viên mầm non đang ở thang 5 - 6 - 7. Tuy nhiên, họ phải làm việc trong môi trường nặng nhọc.

Trước những thực tế này, Bộ đề xuất hệ số đặc thù 1,25 với giáo viên mầm non, 1,15 với giáo viên phổ thông, 1,2-1,3 với giáo viên dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập, trường nội trú.

Hiện, lương giáo viên từ 4,9 đến 15,87 triệu đồng một tháng, tùy bậc học. Với hệ số đặc thù, lương hàng tháng của thầy cô sẽ tăng phổ biến 1-2 triệu. Mức tăng cao nhất là 3,73 triệu với giáo viên mầm non hạng I, bậc 3, nhưng nhóm này chỉ khoảng 80 người trong cả nước.

Ngoài ra họ được hưởng một hoặc một số loại phụ cấp, như phụ cấp thâm niên (tính sau 5 năm công tác, mỗi năm 1%), phụ cấp ưu đãi nghề (35-70%), phụ cấp độc hại...

Theo Bộ, việc xếp lương của nhà giáo chỉ có thể giải quyết căn cơ khi Chính phủ ban hành chính sách tiền lương mới, sắp xếp lại thang lương của giáo viên cùng viên chức ngành khác. Còn trong bối cảnh hiện tại, việc có hệ số lương đặc thù là cần thiết.

"Hệ số đặc thù mặc dù không giúp lương của nhà giáo được xếp cao nhất, nhưng sẽ giúp lương của nhà giáo cao hơn so với viên chức có cùng thang lương áp dụng", Bộ nhận định. "Đội ngũ nhà giáo cả nước trông mong vào sự đồng thuận của các cấp có thẩm quyền để từng bước giải quyết các bất cập của hệ thống thang bảng lương hiện nay".

Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua hồi tháng 6, xác định lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Cả nước vẫn đang thiếu hơn 100.000 giáo viên, và loạt chủ trương mới đòi hỏi ngành giáo dục cần tuyển nhiều hơn nữa. Chính sách tiền lương được cho là giải pháp then chốt giúp ngành giáo dục giữ chân nhà giáo, thu hút tuyển dụng để nâng cao chất lượng.

Thanh Hằng