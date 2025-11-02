Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm 2/11. Theo đó, Bộ đề xuất hệ số lương đặc thù với tiền lương giáo viên mầm non công lập là 1,25, giáo viên phổ thông 1,15. Những thầy cô đang dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập, trường nội trú có hệ số lương 1,2-1,3.

Công thức tính lương giáo viên = Lương cơ sở x Hệ số lương hiện tại x Hệ số lương đặc thù.

Ví dụ một giáo viên mầm non hạng II, bậc 4 có hệ số lương hiện tại là 3,33. Sau khi có thêm hệ số đặc thù 1,25, lương mới được tính như sau: 2,34 (lương cơ sở) x 3,33 x 1,25 = 9,74 triệu đồng một tháng, tăng gần 2 triệu so với mức đang nhận.

Theo cách tính này, giáo viên mầm non hạng I, bậc 8 sẽ là nhóm có lương mới cao nhất là 18,66 triệu đồng một tháng, tăng 3,73 triệu đồng so với hiện nay - cũng là mức tăng cao nhất. Còn lại, mức tăng phổ biến là 1-2 triệu đồng.

Với hệ số đặc thù, tiền lương của giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp như Luật Nhà giáo đã được Quốc hội thông qua.

Bảng lương giáo viên mới với hệ số đặc thù dự kiến như sau:

Trước đó vào tháng 9, Bộ đã ra dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương với giáo viên công lập. Ở mỗi cấp học, họ được chia làm ba nhóm: giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp, tương đương bậc III, II và I hiện nay.

Trong đó, hệ số lương với thầy cô ở bậc mầm non không đổi, từ 2,1 đến 6,38.

Với bậc phổ thông, hệ số của giáo viên, giáo viên chính (hạng III và II trước đây) vẫn từ 2,34 tới 6,38. Chỉ nhóm giáo viên cao cấp (hạng I cũ) được tăng, từ hệ số 4,4-6,78 lên 5,75-7,55. Với lương cơ sở là 2,34 triệu đồng, nhóm này nhận tối thiểu 13,4-17,66 triệu đồng một tháng, tăng chừng 2-3 triệu đồng so với hiện nay. Khi được thêm hệ số đặc thù, nhóm này có thu nhập tăng 4,4-5,2 triệu.

Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài hệ số lương đặc thù, dự thảo Nghị định có một số loại phụ cấp cùng mức tính cụ thể. Trong đó, phụ cấp trách nhiệm công việc lần đầu được đề cập, dao động 0,1-0,3 cho các giáo viên làm công tác tư vấn, giữ vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, hoặc làm các nhiệm vụ cốt cán từ 5 ngày/tháng trở lên...

Bộ cho biết đề xuất này để phù hợp hoạt động thực tiễn của nhà giáo, đảm bảo quyền lợi cho thầy cô, trong bối cảnh các vị trí như tổ trưởng, tổ phó không phải lãnh đạo, nên không hưởng phụ cấp.

Một loại khác là phụ cấp lưu động, áp dụng chung mức 0,2 cho giáo viên được cử biệt phái, dạy liên trường, phải di chuyển đến phân hiệu hoặc các điểm trường.

Phụ cấp lưu động hiện chỉ áp dụng với giáo viên, cán bộ làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục từ 15 ngày/tháng trở lên. Tuy nhiên, Bộ đánh giá theo thực tế yêu cầu công tác, hiện có nhiều nhà giáo phải di chuyển giữa các trường để giảng dạy. Đây là cơ sở để Bộ đề xuất bổ sung các nhóm này hưởng phụ cấp lưu động.

Ngoài ra, thầy cô vẫn được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với hệ số 0,1-0,4, tương tự hiện nay.

Các loại phụ cấp không tính theo hệ số lương đặc thù.

Theo tính toán của Bộ, ngân sách phát sinh hàng tháng cho hệ số lương đặc thù là 1.652 tỷ đồng; chủ yếu dành cho giáo viên mầm non và phổ thông do nhóm này chiếm đa số. Với phụ cấp, chi phí phát sinh khoảng 5,5 tỷ một tháng.

Cả nước có hơn 1,05 triệu thầy cô bậc mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách. Lương giáo viên hiện từ 4,9 đến 15,87 triệu đồng một tháng, tùy bậc học. Sau khi cộng các loại phụ cấp, tổng số khoảng 6,6 đến 30 triệu đồng.

So sánh với lương trung bình 7,7 triệu đồng của người lao động năm 2024, Bộ đánh giá thu nhập của nhiều nhà giáo chưa đảm bảo, đặc biệt là những thầy cô mới vào nghề. Đây là một trong những nguyên nhân khiến 40.000 giáo viên nghỉ việc trong ba năm 2020-2023.

Trong khi đó, cả nước vẫn đang thiếu hơn 100.000 giáo viên, và loạt chủ trương mới đòi hỏi ngành giáo dục cần tuyển nhiều hơn nữa. Bộ kỳ vọng những chính sách mới về lương, phụ cấp sẽ giúp ngành giáo dục giữ chân nhà giáo, thu hút tuyển dụng để nâng cao chất lượng, đảm bảo nhân lực thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Thanh Hằng