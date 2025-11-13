Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026

Lương tối thiểu vùng theo tháng tăng 250.000-350.000 đồng nên căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cũng tăng theo.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết việc điều chỉnh căn cứ Nghị định 293/2025 quy định lương tối thiểu với lao động làm việc theo hợp đồng trong doanh nghiệp ban hành ba ngày trước.

Quy định hiện hành tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn lương tối thiểu vùng tại thời điểm tham gia với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất. Theo đó, từ đầu năm 2026, nền lương tối thiểu làm căn cứ tính đóng bắt buộc được điều chỉnh lần lượt vùng I là 5,31 triệu đồng; vùng II là 4,73 triệu đồng; vùng III 4,14 triệu đồng; vùng IV 3,7 triệu đồng. Hiện hành, nền lương tối thiểu làm căn cứ tính đóng lần lượt vùng I là 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41; vùng 3 là 3,86 và vùng 4 là 3,45 triệu đồng.

Tỷ lệ đóng giữ nguyên, lao động nộp 8% vào Quỹ hưu trí tử tuất; người sử dụng lao động đóng 14% vào Quỹ Hưu trí tử tuất, 3% vào Quỹ ốm đau thai sản và 0,5% vào Quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ, lao động làm việc ở vùng I nếu đóng BHXH trên nền lương tối thiểu 4,96 triệu đồng, hàng tháng trích 396.800 đồng đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất, chưa tính các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Từ 1/1/2026, lao động nếu đóng trên nền lương tối thiểu 5,31 triệu đồng thì trích 424.800 đồng tiền đóng, tăng 28.000 đồng.

Lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của lao động trong doanh nghiệp gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh đó do chủ sử dụng lao động quy định tại thang, bảng lương thỏa thuận trong hợp đồng.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương trong hợp đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. Phụ cấp này không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người đó. Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương trong hợp đồng, được trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Giờ vào ca của lao động Công ty may mặc Dony (xã Vĩnh Lộc A, TP HCM), tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó Bộ Nội vụ cho hay việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng khoảng 0,5-0,6%, riêng dệt may, da giày 1,1-1,2%. Song phần lớn doanh nghiệp hiện trả cao hơn mức tối thiểu nên tác động chủ yếu nằm ở tăng chi phí đóng BHXH. Địa bàn áp dụng sau sáp nhập đơn vị hành chính cũng thay đổi, một số nơi được nâng vùng lương nhằm phản ánh đúng điều kiện thị trường lao động, sự hình thành cụm công nghiệp và hạ tầng.

Cuối năm 2024, kết dư Quỹ Bảo hiểm xã hội khoảng 1,29 triệu tỷ đồng với tăng trưởng bình quân 9% mỗi năm. Số lao động tham gia BHXH 20 triệu, bằng 42,7% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, khu vực bắt buộc 17,7 triệu và 2,3 triệu người thuộc khu vực tự nguyện. Dự báo năm 2027, khoảng 24,6 triệu người tham gia BHXH.

Hồng Chiêu