Lượng CO2 toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Báo cáo mới của Tổ chức Khí tượng Thế giới chỉ ra nồng độ khí nhà kính tăng kỷ lục trong năm 2024 thúc đẩy hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Đám cháy rừng Palisades hoành hành ở Los Angeles, Mỹ, đầu tháng 1/2025. Ảnh: Gov Tech

Theo Live Science, lượng carbon dioxide (CO2) thải vào khí quyển của Trái Đất tăng ở mức kỷ lục trong năm 2024. Nồng độ CO2 tăng thêm 3,5 phần triệu (ppm) từ năm 2023 đến 2024, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ năm 1957. Các nhà nghiên cứu nhận định mức tăng kỷ lục này là kết quả từ việc con người tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch, số vụ cháy rừng tăng vọt và các bể chứa carbon tự nhiên trên Trái Đất (như đại dương và rừng) hấp thụ kém hơn.

Những phát hiện trong báo cáo do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố hôm 15/10 nêu bật nhu cầu cấp bách về giảm phát thải CO2 và cải thiện khâu giám sát. Theo Ko Barrett, phó tổng thư ký của WMO, nhiệt lượng bị giữ lại bởi CO2 và khí nhà kính khác đang dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, do đó giảm lượng khí thải không chỉ cần thiết cho khí hậu mà cả an ninh kinh tế và phúc lợi cộng đồng.

CO2 và khí nhà kính khác giữ nhiệt bằng cách hấp thụ bức xạ. Khi nồng độ khí nhà kính tăng, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng theo. Ảnh hưởng của hiện tượng ấm lên toàn cầu đang thay đổi các mô hình thời tiết, tăng mực nước biển, giảm khả năng trồng trọt, đe dọa cuộc sống của hàng tỷ người. Theo Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), CO2 là khí nhà kính có tác động lớn nhất đến khí hậu, chiếm khoảng 80% tổng tác động làm ấm của khí nhà kính đến khí quyển từ năm 1990.

Lượng CO2 trong khí quyển tăng đều đặn qua nhiều thập kỷ, với mức tăng 3,5 ppm trong năm 2024 cao hơn mức 2,4 ppm của năm 2023 và cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 2,57 ppm trong thập kỷ qua.

Nồng độ methane (CH4) và nitơ oxit (N2O), khí nhà kính quan trọng thứ hai và thứ ba, cũng tăng ở mức kỷ lục trong năm 2024, lần lượt là 166% và 25% so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Theo Cơ sở dữ liệu phát thải dành cho nghiên cứu khí quyển toàn cầu, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ là 3 nước thải khí nhiều nhất trong năm 2024. Trung Quốc chịu trách nhiệm cho khoảng 29,2% tổng lượng phát thải khí nhà kính từ con người trong khi Mỹ đóng góp 11,1% và Ấn Độ chiếm 8,2%. Trung Quốc và Ấn Độ cũng có lượng phát thải tăng so với năm 2023, trong khi lượng phát thải của Mỹ hầu như không thay đổi. Con người có thể trực tiếp cắt giảm lượng khí nhà kính trong khí quyển bằng cách đốt ít nhiên liệu hóa thạch (dầu và khí tự nhiên) hơn và hạn chế các hoạt động thải khí khác.

Tuy nhiên, theo báo cáo của WMO, khi hành tinh nóng lên, các nhà khoa học dự đoán những bể chứa carbon như đại dương sẽ hấp thụ ít CO2 hơn vì khí không hòa tan tốt trong nước ấm. Oksana Tarasova, nhà khoa học cao cấp tại WMO, bày tỏ lo ngại bể chứa carbon trên đất liền và đại dương trở nên kém hiệu quả hơn, làm tăng lượng CO2 còn lại trong bầu khí quyển, từ đó đẩy nhanh hiện tượng ấm lên toàn cầu.

An Khang (Theo Live Science)