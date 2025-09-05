Lưng gù, mặt biến dạng - mô hình dự báo nhan sắc influencer tương lai

Trong 25 năm tới, các chuyên gia dự báo người có sức ảnh hưởng (influencer) điển hình sẽ có lưng gù, da lão hóa sớm, mắt thâm quầng, mặt biến dạng do lạm dụng điện thoại và filler.

Theo The Economist, thế giới có khoảng 30-50 triệu influencer và con số này đang tăng nhanh chóng. Những người này nổi tiếng nhờ ngoại hình chỉn chu, hào nhoáng, song diện mạo của các ngôi sao mạng xã hội có thể sẽ thay đổi đáng kể không theo chiều tích cực, theo các chuyên gia từ Casino.org.

Dựa trên các nghiên cứu y khoa và dữ liệu y tế, nhóm chuyên gia đã dựng lên Ava, mô hình một influencer điển hình vào năm 2050. Ava có ngoại hình xuống cấp (lưng gù, mắt đỏ, da xấu, tóc thưa) do những thói quen như chạy theo thuật toán, ám ảnh về sắc đẹp và sáng tạo nội dung không ngừng nghỉ. Dù là gương mặt của ngôi sao mạng xã hội tương lai, Ava chính là lời cảnh báo cho hiện tại.

"Cô ấy là minh chứng cho hậu quả của nhiều năm chạy theo thuật toán, nỗi ám ảnh về tiêu chuẩn sắc đẹp và cỗ máy sáng tạo nội dung suốt ngày đêm", các chuyên gia cho biết.

Hình mô phỏng một influencer vào năm 2050. Ảnh: Casino.org

Tư thế gù lưng

Theo một báo cáo năm 2023 của BBC, nhiều influencer có thể làm việc tới 90 giờ mỗi tuần, phần lớn thời gian là cúi gằm người trên điện thoại thông minh. Các nhà sáng tạo giải thích tư thế gù lưng của Ava đến từ "hội chứng cổ tin nhắn" do cúi nhìn điện thoại trong thời gian dài. Tình trạng này khiến vai bị vo tròn, đầu nghiêng về phía trước, có thể trở thành dị tật vĩnh viễn và gây đau cổ mạn tính. Một nghiên cứu trên tạp chí Interdisciplinary Neurosurgery chỉ ra rằng người dùng điện thoại thường xuyên có cột sống cổ "gập một góc từ 15 đến 60 độ".

Làn da loang lổ

Influencer thường phải trang điểm đậm trong thời gian dài, tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ màn hình thiết bị và đèn LED (như đèn livestream) đẩy nhanh quá trình lão hóa của Ava, gây ra nếp nhăn, dễ viêm và lão hóa sớm. Các chuyên gia gọi hiện tượng này là "lão hóa kỹ thuật số", với hệ quả là thay đổi sắc tố, nếp nhăn và viêm kéo dài.

Quầng thâm mắt

Quầng thâm mắt là biểu hiện của hội chứng thị giác máy tính, hậu quả của việc các influencer dành hàng giờ chỉnh sửa video, livestream và làm việc liên tục với màn hình, dẫn đến mắt bị đỏ, khô, mờ, thâm quầng, xuất hiện bọng mắt.

Mệt mỏi kinh niên

Với giờ làm việc không ổn định và thói quen sử dụng màn hình vào đêm khuya, chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của Ava bị đảo lộn hoàn toàn. "Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến mệt mỏi kinh niên, tóc mỏng đi do quá trình sản xuất melatonin bị ảnh hưởng và sưng mí mắt dưới", các chuyên gia cảnh báo.

Gương mặt biến dạng do filler

Việc chạy theo trào lưu tiêm chất làm đầy (filler) vào mặt và môi cũng có thể khiến tỷ lệ khuôn mặt tự nhiên bị biến dạng. Nguyên nhân có thể do chọn sai loại filler, tiêm không đúng vị trí hoặc lạm dụng để nâng cơ mặt. Hậu quả là má sưng phồng, cằm nhọn hoắt và làn da mất đi vẻ tự nhiên.

Rụng tóc

Nhiều năm nối tóc nặng và tạo kiểu tóc chặt để có vẻ ngoài luôn sẵn sàng lên ảnh có thể làm suy yếu các nang tóc. Sức ép lên da đầu này có thể gây ra hói từng mảng, đường chân tóc tụt lùi và tình trạng tóc mỏng đi trông thấy và khó phục hồi.

Trên thực tế, Báo cáo Phát triển nghề nghiệp mới của streamer do Hiệp hội Trực tuyến Trung Quốc phối hợp với các nền tảng video ngắn công bố đầu năm 2025 cho thấy, hơn 60% streamer (người phát trực tuyến) chuyên nghiệp phát trực tiếp trên 4 ngày/tuần, trong đó 57,4% streamer phát sóng hàng ngày có thời lượng trên 6 giờ/ngày, vượt quá tiêu chuẩn sức khỏe cho phép.

Mặt khác, để thu hút sự chú ý và tăng lượt xem, một số streamer thực hiện các hoạt động phát sóng gây hại sức khỏe hoặc nguy hiểm như ăn uống vô độ, thể thao mạo hiểm... Do cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, một số streamer chịu áp lực doanh số, buộc phải làm việc cường độ cao, dẫn đến kiệt sức, thiếu ngủ, các bệnh mãn tính.

"Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn gây rắc rối lớn cho đời sống cá nhân của họ", báo cáo cho hay.

