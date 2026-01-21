PSG đối diện nguy cơ rơi khỏi top 8 Champions League

Bồ Đào NhaTrận thua Sporting 1-2 ở lượt bảy tối 20/1 có thể buộc nhà đương kim vô địch phải chơi loạt trận play-off Champions League.

PSG bất ngờ chịu thất bại trong chuyến làm khách tại Bồ Đào Nha. Zaire-Emery, Nuno Mendes và Ousmane Dembele sớm đưa bóng vào lưới Sporting, nhưng đều không được công nhận do phạm lỗi với đối phương hoặc lỗi việt vị.

Không chỉ vậy, họ còn kém may mắn với hai bàn thua cuối trận. Tiền đạo Luis Javier Suarez dứt điểm bồi lập cú đúp cho Sporting ở các phút 74 và 90, trong khi PSG chỉ gỡ được một bàn nhờ cú cứa lòng của Khvicha Kvaratskhelia ở phút 79.

Mendes (phải) đi bóng trong trận Sporting thắng PSG 2-1 ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: SF

Trận thua Sporting khiến PSG rơi xuống thứ năm vòng bảng Champions League. Nhà đương kim vô địch chỉ có 13 điểm sau bảy trận - bằng hoặc hơn từ một đến ba điểm so với chính Sporting, Man City, Atalanta, Inter, Atletico, Liverpool, Dortmund, Newcastle, Chelsea và Barca. Họ sẽ rơi xuống vị trí thấp hơn nếu Atletico và Liverpool thắng hai trận đấu muộn của lượt bảy.

Việc phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ khiến PSG cận kề nguy cơ không giành được vé vào thẳng vòng 1/8. Ở lượt cuối, nếu thắng Newcastle trên sân nhà, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ bảo toàn thành quả và đi tiếp. Nhưng nếu hòa hoặc thua, họ sẽ rời Top 8 và phải chơi loạt trận play-off.

Vòng bảng chỉ có tám vé vào thẳng dành cho tám đội dẫn đầu. Các đội xếp từ thứ chín đến 24 phải chia cặp chơi play-off tranh tám vé còn lại.

Mùa trước, PSG chỉ xếp thứ 15 vòng bảng. Nhưng sau đó, họ khởi đầu kỳ tích bằng chiến thắng chung cuộc 10-0 trước Brest ở vòng play-off, trước khi thắng Liverpool 4-1 bằng luân lưu ở vòng 1/8, Aston Villa 5-4 ở tứ kết, Arsenal 3-1 ở bán kết và Inter 5-0 ở chung kết.

Thanh Quý