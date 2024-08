Lùi xe trên cao tốc có thể bị phạt 18 triệu đồng

Người lái ôtô có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe nếu đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc, theo đề xuất của Bộ Công an.

Nhằm hướng dẫn Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. So với quy định hiện hành, mức phạt tiền với hành vi lùi xe trên cao tốc vẫn giữ nguyên, nhưng không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5-7 tháng mà trừ 6 điểm.

Theo dự thảo, mức phạt 10-12 triệu đồng áp dụng khi tài xế dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy trên cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m khi gặp sự cố buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy; quay đầu xe trên cao tốc. Ngoài phạt tiền, người lái xe còn bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe.

So với quy định hiện hành, với nhóm hành vi trên, mức phạt được giữ nguyên song tước giấy phép lái xe 2-4 tháng.

Ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo Xe quay đầu đi ngược trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 3/8. Video: Huy Thiêm Nguyễn

Xe chạy ở làn dừng khẩn cấp bị phạt 4-6 triệu đồng

Bộ Công an đề xuất mức phạt 4-6 triệu đồng với người điều khiển xe chạy ở làn dừng khẩn cấp hoặc lề đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên cao tốc. Nếu người lái gây tai nạn sẽ bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt trên cũng áp dụng cho hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"; vượt xe trong trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt; không có tín hiệu trước khi vượt, hoặc tín hiệu vượt xe không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe chạy ở làn khẩn cấp trên cao tốc sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng và có thể bị tước bằng lái xe 1-3 tháng.

Không nhường đường cho xe đằng sau bị phạt 2-3 triệu đồng

Bộ Công an đề xuất phạt 2-3 triệu đồng khi không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn. Nếu gây tai nạn sẽ bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe. Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt tiền 2-3 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Người lái xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải phần đường xe chạy của mình cũng có thể bị phạt 400.000-600.000 đồng. Nếu gây tai nạn, người lái sẽ bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định hiện hành, vi phạm này bị phạt mức tiền tương đương, song có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

Với người điều khiển xe chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, hoặc không có tín hiệu báo trước, hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề", mức phạt đề xuất 400.000-600.000 đồng. Quy định hiện hành có mức phạt tương đương.

Hiện nay trên nhiều cao tốc và quốc lộ có tình trạng tài xế muốn chiếm làn trái sát dải phân cách dù đi chậm, gây xung đột với xe đi nhanh xin vượt, gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua đã kế thừa phần lớn quy định về phương tiện lưu thông trên cao tốc, vượt xe, chuyển làn, nhường đường... của Luật Giao thông đường bộ hiện hành và chi tiết hơn ở một số tình huống nhằm giải quyết tình trạng trên.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025.

Anh Duy