Lùi thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến 15/4

Nghị định 46 về an toàn thực phẩm được lùi thời gian thực hiện đến 15/4, sau gần 10 ngày được ban hành, theo Nghị quyết của Chính phủ.

Nội dung nêu tại Nghị quyết 09 ngày 5/2 của Chính phủ. Trong thời gian Nghị định 46 tạm ngừng hiệu lực, đến hết 15/4, các quy định về an toàn thực phẩm với thực phẩm, nông sản nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ (Nghị định 15).

Từ nay đến 15/4, Chính phủ yêu cầu các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính và các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện theo quy định mới tại Nghị định 46.

Container hàng hóa tại cảng Cát Lái chiều 4/2. Ảnh: Thanh Tùng

Chỉ đạo này nhằm giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai Nghị định 46 hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm.

Từ cuối tuần trước, hàng nghìn container hàng hóa bị "tắc" tại cửa khẩu, cảng biển do vướng mắc khi thực hiện Nghị định 46. Đến ngày 4/2, theo thống kê của Chi cục Hải quan TP HCM, cảng Cát Lái tồn hơn 1.800 container. Phần lớn doanh nghiệp chưa mở tờ khai hải quan do chưa hoàn tất đăng ký kiểm tra chuyên ngành, thông báo cấp phép liên quan đến kiểm dịch, an toàn thực phẩm.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng hóa bị nghẽn tại cảng, cửa khẩu là Nghị định 46 có hiệu lực ngay thời điểm ban hành (26/1), nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết, cơ chế chuyển tiếp về kiểm tra nhà nước với hàng nhập khẩu. Nhiều đơn vị đã dừng cấp chứng nhận kiểm dịch, an toàn thực phẩm khiến doanh nghiệp không đủ hồ sơ thông quan hàng hóa. Chưa kể, việc thay đổi cách kiểm tra khi hạ tầng chưa sẵn sàng cũng khiến hàng hóa bị tắc nghẽn.

Một số hiệp hội, doanh nghiệp đề nghị Chính phủ xem xét ngừng áp dụng Nghị định 46 đến ngày 31/3 để đánh giá lại tính phù hợp của các quy định mới.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói các bộ ngành phải cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Ông lưu ý không điều hành giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.

Phương Dung