Lùi thời hạn hoàn thành cầu Đuống mới đến năm 2026

Do chậm giải phóng mặt bằng, Bộ Xây dựng điều chỉnh thời gian hoàn thành hai cầu đường sắt và đường bộ qua sông Đuống vào năm 2026, lùi một năm so với kế hoạch.

Cùng với điều chỉnh tiến độ dự án, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền TP Hà Nội khẩn trương giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tổ chức thi công; báo cáo các vướng mắc để được giải quyết.

Theo Quyết định số 1009 được Bộ Xây dựng phê duyệt trước đó, dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống bao gồm cầu đường sắt mới dài khoảng 1km, cách tim cầu Đuống cũ khoảng 16,5 m về phía thượng lưu. Cầu được thiết kế cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Phối cảnh cầu đường bộ và đường sắt Đuống mới.

Cầu đường bộ Đuống mới có điểm đầu tại nút giao cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên cũ), điểm cuối tại nút giao giữa đường Hà Huy Tập và đường Phan Đăng Lưu (huyện Gia Lâm cũ), dài khoảng 700 m, cách tim cầu Đuống cũ khoảng 100 m về phía hạ lưu.

Cầu đường bộ có kết cấu bêtông cốt thép dự ứng lực, kết hợp hệ dây văng, phân kỳ xây dựng một đơn nguyên theo quy hoạch, bề rộng cầu dẫn 16 m, bề rộng cầu chính 18,5 m. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.840 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Công trường thi công cầu đường bộ Đuống tháng 6/2025. Ảnh: Phương Linh

Sau khi khởi công tháng 7/2023, đến nay cả hai gói thầu đường sắt và đường bộ mới đã thi công các hạng mục dưới sông (phần không phải giải phóng mặt bằng). Tại hiện trường, dự án đã cơ bản hoàn thành phần các trụ cầu chính.

Đối với các hạng mục đường đầu cầu, đường dẫn... nằm trong phạm vi phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, do UBND phường Việt Hưng và UBND xã Phù Đổng là chủ đầu tư đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Theo kế hoạch, các xã phường này đã phải bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công từ quý IV/2024.

Anh Duy