Lục quân Mỹ tố loạt tập đoàn quốc phòng lừa bán vũ khí giá cao

Bộ trưởng Lục quân Mỹ cáo buộc các tập đoàn quốc phòng khiến lực lượng này mua khí tài đắt tiền, dù có những lựa chọn thương mại rẻ hơn.

"Ngành công nghiệp quốc phòng nói chung và các nhà thầu chủ chốt nói riêng đã lừa người dân Mỹ, Lầu Năm Góc và lục quân, khiến chúng ta nghĩ rằng cần những thiết bị quân sự cụ thể, song thực tế có rất nhiều giải pháp thương mại có năng lực tương đương hoặc tốt hơn. Chính lối tư duy này đã khiến chúng ta tự làm hại mình", Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cho biết hồi giữa tuần, song thông tin chỉ được truyền thông tiết lộ hôm 14/11.

Ông không nêu tên các tập đoàn cụ thể, nhưng nhấn mạnh đó là những nhà thầu chủ chốt đang làm việc trực tiếp với chính phủ Mỹ. Bộ trưởng Driscoll cho rằng giới chức Mỹ cũng có một phần lỗi khi tạo ra những cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra "mức giá trên trời".

"Hệ thống đã thay đổi. Họ không còn được phép làm điều đó với lục quân Mỹ nữa", ông nhấn mạnh.

Trực thăng UH-60 Black Hawk tại bang Bắc Carolina hồi tháng 7. Ảnh: US Army

Lục quân Mỹ từng ký hợp đồng mua vũ khí từ hàng loạt tập đoàn quốc phòng lớn, trong đó có Lockheed Martin, RTX và Boeing. Chưa hãng nào đưa ra bình luận về phát biểu này.

Lục quân Mỹ trước đó cho biết một núm điều khiển màn hình trên trực thăng Black Hawk của hãng Sikorsky, công ty con trực thuộc Lockheed Martin, chỉ được phép bán kèm cụm thiết bị trị giá 47.000 USD, song có thể sản xuất riêng lẻ với giá 15 USD.

Các nhóm vận động về trách nhiệm giải trình của chính phủ và một số nghị sĩ Mỹ từ lâu đã cho rằng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng đang tính giá quá cao cho những hợp đồng với quân đội. Dù vậy, phát biểu của Bộ trưởng Driscoll được cho là thẳng thắn một cách bất thường, nhất là với một quan chức chính phủ đương nhiệm.

Lục quân Mỹ đang khởi động sáng kiến nhằm đơn giản hóa quy trình mua sắm, trong khuôn khổ nỗ lực chung của Lầu Năm Góc nhằm giúp quân đội có thể tiếp cận các công nghệ mới nhanh hơn.

Quân chủng này dự định mua ít nhất một triệu thiết bị không người lái (drone) trong vòng 2-3 năm tới. Thay vì hợp tác với các nhà thầu quốc phòng lớn, lục quân Mỹ đã bày tỏ ý định muốn làm ăn với những công ty sản xuất drone có sản phẩm thương mại.

Phạm Giang (Theo Reuters, Breaking Defense)