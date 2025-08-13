Lục quân Mỹ thử nghiệm dùng drone để đánh chặn UAV, đánh dấu lần đầu tiên áp dụng công nghệ đã xuất hiện từ lâu ở chiến trường Ukraine.

Lữ đoàn Dù số 173 của lục quân Mỹ ngày 12/8 công bố video thử nghiệm thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) Skyraider tại căn cứ Rucker ở bang Alabama, cho thấy thiết bị này được trang bị mìn định hướng Claymore và truy đuổi máy bay không người lái (UAV) màu đỏ.

Một vụ nổ lớn xảy ra khi drone áp sát UAV từ phía sau, khiến cả hai lao xuống đất. Lữ đoàn 173 cho biết đây là lần đầu tiên lục quân Mỹ dùng drone FPV để hạ mục tiêu trên không.

Chưa rõ phương thức mà binh sĩ Mỹ áp dụng để kích hoạt quả mìn gắn trên drone. "Người vận hành dường như đã kích nổ mìn bằng cách thủ công sau khi điều khiển drone áp sát mục tiêu", cây viết Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự War Zone nhận định.

Lục quân Mỹ lần đầu hạ UAV bằng drone đánh chặn Drone FPV Mỹ hạ UAV mục tiêu trong video đăng ngày 12/8. Video: Lữ đoàn 173

M18A1 Claymore là mìn định hướng chống bộ binh, được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nó được thiết kế để gài trên mặt đất, kích hoạt bằng dây bẫy hoặc kíp nổ từ xa.

Bên trong mìn nhồi thuốc nổ C-4, khi kích hoạt sẽ phóng ra 700 viên bi kim loại và tạo thành hình rẻ quạt theo góc 60 độ, với bán kính sát thương tối đa là 250 m. Mỗi viên bi có lực xuyên phá gần bằng một viên đạn.

"Claymore là vũ khí phù hợp cho hình thức không chiến công nghệ thấp này. Phương thức nổ của quả mìn sẽ phát huy hiệu quả khi nhằm vào mục tiêu nhỏ và có tính cơ động cao", Trevithick cho hay.

Quân đội Mỹ gần đây liên tục bị chỉ trích là đang đi sau các quốc gia khác trên lĩnh vực drone. Cả lực lượng Nga và Ukraine đều đang triển khai nhiều loại drone chuyên đánh chặn mục tiêu bay của đối phương, nhằm tiết kiệm chi phí so với sử dụng tên lửa phòng không đắt đỏ.

Lục quân Mỹ hồi tháng 7 đăng video khoe năng lực của drone chuyên thả lựu đạn, công nghệ đã xuất hiện gần một thập kỷ, khiến lực lượng này bị chế giễu và phải xóa bài.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thừa nhận Washington đang tụt hậu về công nghệ drone, đồng thời thông báo loạt chính sách và khoản đầu tư mới nhằm thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác.

Phạm Giang (Theo War Zone)