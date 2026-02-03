Lực lượng Nga giúp Niger đẩy lùi cuộc tấn công của IS vào thủ đô

Thành viên Quân đoàn châu Phi của Nga đã giúp quân đội Niger đẩy lùi cuộc tấn công do IS tiến hành nhằm vào sân bay thủ đô Niamey.

"Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi nhờ nỗ lực chung của Quân đoàn châu Phi trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Niger. Khoảng 20 tên khủng bố đã bị tiêu diệt, nhiều vũ khí và vật tư của chúng cũng bị tịch thu", Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 2/2.

Cơ quan này đề cập sự việc xảy ra rạng sáng 29/1, khi sân bay quốc tế tại thủ đô Niamey của Niger bị tấn công. Đây là một trong những lần hiếm hoi thành phố bị nhắm mục tiêu. Bộ Ngoại giao Nga thêm rằng các lãnh đạo chính quyền quân sự tại Niger đã thăm căn cứ Quân đoàn châu Phi "để bày tỏ lòng biết ơn về mặt cá nhân trước tính chuyên nghiệp rất cao của lực lượng Nga".

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm và công bố video về cuộc tập kích, cho thấy hàng chục người mang súng trường xả đạn gần nhà chứa máy bay, đốt cháy một phi cơ và rời đi bằng xe máy.

Nga giúp Niger chặn cuộc tấn công của IS ở thủ đô Cuộc tấn công của IS nhằm vào sân bay tại Niamey, Niger, rạng sáng 29/1. Video: Amaq News Agency

Hãng hàng không ASKY, có trụ sở ở Togo, cho biết hai máy bay của hãng đã bị hư hại nhẹ trong cuộc tập kích. Air Cote d'Ivoire, hãng hàng không quốc gia Bờ Biển Ngà, nói một chiếc Airbus A319 của họ cũng bị hư hại ở thân và cánh phải.

Giới chức Niger thông báo "các đối tác Nga" đã hỗ trợ nước này đẩy lùi cuộc tấn công, tuyên bố lực lượng hai nước đã hạ 20 tay súng, trong đó có một công dân Pháp, và khiến 11 thành viên IS bị thương. 4 binh sĩ Niger cũng bị thương trong sự việc.

Niger cáo buộc Benin, Bờ Biển Ngà và Pháp tài trợ cho cuộc tấn công nhằm vào sân bay Niamey, song không đưa ra bằng chứng. Benin đã bác bỏ cáo buộc, còn Bờ Biển Ngà triệu tập đại sứ Niger để phản đối.

Nga hiếm khi bình luận về hoạt động quân sự ở khu vực Sahel, nơi Moskva đang gia tăng tầm ảnh hưởng. Nước này đang tìm cách xây dựng các mối quan hệ hợp tác mới về mặt chính trị và quân sự tại châu Phi. Ngoài Niger, lực lượng Nga dường như đang có mặt ở Burkina Faso, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Trung Phi và Libya.

Khói bốc lên tại sân bay ở Niger trong cuộc tấn công của IS rạng sáng 29/1. Ảnh: Sputnik

Quân đoàn châu Phi là tổ chức bán quân sự do Bộ Quốc phòng Nga trực tiếp quản lý, nhằm thay thế vai trò của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở châu Phi, sau khi người sáng lập Wagner là Yevgeny Prigozhin tiến hành cuộc nổi dậy bất thành hồi tháng 6/2023.

Hãng thông tấn Reuters cho biết 70-80% thành viên Quân đoàn châu Phi từng thuộc Wagner.

Giới chức Nga cho biết Quân đoàn châu Phi có nhiệm vụ hỗ trợ chống khủng bố và củng cố ổn định tại khu vực Sahel rộng lớn, gồm 10 quốc gia là Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria và Senegal.

Chính quyền Niger đã phải đối phó với Nhóm Hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo (JNIM) có liên hệ với al-Qaeda, cũng như tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Sahel (EIS) trong suốt một thập kỷ qua.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters, Izvestia)