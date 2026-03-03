Luật việt vị mới của Wenger sắp được thử nghiệm

Luật việt vị mới theo đề xuất của cựu HLV Arsene Wenger sắp được thử nghiệm tại Canada, dù không nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

Trong vai trò Trưởng ban Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, Wenger bắt đầu đề ra ý tưởng thay đổi quy tắc việt vị vào năm 2020. Ý tưởng là chỉ xác định việt vị khi toàn bộ cơ thể của cầu thủ tấn công hoàn toàn vượt qua cầu thủ áp chót của đội phòng ngự, nghĩa là bất kỳ phần nào chồng lấn sẽ giữ cầu thủ ấy ở vị trí hợp lệ. Trong khi đó, quy tắc hiện hành xác định cầu thủ tấn công việt vị nếu bất kỳ phần cơ thể nào có thể chơi bóng của anh ta vượt qua cầu thủ phòng ngự áp chót.

Luật việt vị mới do Wenger đề xuất đồng nghĩa với việc bóng đá sẽ không còn phải dùng công nghệ vẽ các đường kẻ milimet để xác định cầu thủ tấn công có nhỉnh hơn đối phương hay không.

Đề xuất thay đổi luật việt vị theo cựu HLV Arsene Wenger. Ảnh: Times

Tuy nhiên, ý tưởng này không nhận được sự đồng thuận tại IFAB - cơ quan làm luật của bóng đá thế giới - khi bị đánh giá là thay đổi quá lớn. UEFA cũng bác bỏ đề xuất, lo ngại tác động sâu rộng đến tính cân bằng và cấu trúc chiến thuật của môn thể thao vua.

Nhưng Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) đã đồng ý cho thử nghiệm ở môi trường phù hợp nhằm đánh giá tác động thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Canadian Premier League (CPL) được xem là giải lý tưởng cho giai đoạn thử nghiệm: mức độ cạnh tranh đủ cao nhưng không chịu áp lực truyền thông khổng lồ như các giải hàng đầu châu Âu. Trước đây, luật việt vị mới theo đề xuất của Wenger chỉ được áp dụng ở một số giải trẻ. Hiện CPL chưa sử dụng VAR, song việc thay đổi cách xác định việt vị có thể tạo ra nhiều tranh luận.

Giải thích về đề xuất, Wenger từng nhắc lại điều chỉnh sau World Cup 1990 - khi luật được sửa để cầu thủ không bị việt vị nếu đứng ngang hàng hậu vệ. Theo ông, bóng đá cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng khuyến khích tấn công thay vì trừng phạt những tình huống chênh lệch rất nhỏ.

Nếu thử nghiệm tại Canada cho kết quả tích cực, đề xuất của Wenger có thể mở đường cho một trong những thay đổi lớn nhất đối với luật việt vị trong nhiều thập kỷ qua.

Wenger là một trong những HLV được kính trọng nhất trong bóng đá. Ông từng dẫn dắt Arsenal 22 năm và giành 17 danh hiệu, trong đó có mùa giải Ngoại hạng Anh bất bại 2003-2004.

Từ khi làm chia tay Arsenal và làm việc cho FIFA, ngoài luật việt vị mới, Wenger còn đề xuất rút ngắn khoảng cách giữa hai kỳ World Cup từ bốn xuống hai năm, đồng thời đề xuất mỗi năm chỉ còn hai kỳ nghỉ thi đấu quốc tế.

Việc tổ chức vòng loại World Cup hiện nay là một vấn đề lớn. Các cầu thủ thường phải trở về đội tuyển rải rác trong năm tháng để thi đấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giải đấu cấp CLB. Về vấn đề này, Wenger từng đề xuất: "Một trong những giải pháp mà chúng ta sẽ thảo luận là thu gọn vòng loại. Thay vì thi đấu vào các tháng 3, 6, 9, 10 và 11, chúng ta có thể gói gọn vào một tháng, hoặc hai tháng 2 và tháng 10. Như thế, cầu thủ có thể thi đấu liên tục cho CLB từ tháng 3 đến tháng 6".

Hồng Duy (theo Mirror)