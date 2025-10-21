Wenger đệ trình luật việt vị mới lên FIFA

Thụy SĩArsene Wenger, cựu HLV của Arsenal và hiện là Giám đốc bóng đá của FIFA, đệ trình luật mới có thể thay đổi hoàn toàn tình huống việt vị.

Theo đó, trọng tài sẽ chỉ bắt việt vị nếu cơ thể cầu thủ đứng dưới hoàn toàn so với hậu vệ cuối cùng của đối phương.

Dự thảo sẽ được đưa ra phân tích trong cuộc họp thường niên sắp tới của Hội đồng bóng đá quốc tế IFAB. Wenger sẽ chủ trì, với sự tham gia của 23 cựu cầu thủ và trọng tài. Nếu được thông qua, luật mới sẽ được chuyển đến cuộc họp Hội đồng vào tháng 2/2026. Theo báo Tây Ban Nha AS, 95% các đề xuất được trình lên cuộc họp Hội đồng đều được chấp thuận.

Wenger (trái) và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino xem trận tứ kết bóng đá nữ Euro hồi tháng 7/2025 giữa Anh và Thụy Điển. Ảnh: AP

Nếu luật mới được chấp thuận, FIFA sẽ thử nghiệm trước tại các giải đấu nhỏ. Hiện chưa rõ nó có thể được áp dụng tại World Cup vào tháng 6/2026 hay không.

Luật hiện nay bắt việt vị khi chỉ cần một phần cơ thể cầu thủ ở dưới hậu vệ cuối cùng của đối phương. Với luật mới, số bàn thắng có thể tăng lên và tranh cãi về việt vị giảm xuống.

Tuy nhiên, các đội bóng có thể phản ứng tiêu cực bằng cách thay đổi cách phòng ngự và tiếp cận trận đấu. Một nguy cơ lớn dễ xảy ra là các hậu vệ lùi sâu để tránh bị phá bẫy việt vị, khiến bóng đá chú trọng quá mức vào phòng ngự và gây nhàm chán. "Bóng đá đang run rẩy trước khả năng thông qua luật Wenger", tờ AS nhận định.

IFAB ra đời năm 1886, là cơ quan quyết định luật bóng đá. FIFA giữ 50% quyền biểu quyết trong IFAB, trong khi phần còn lại thuộc về các Liên đoàn bóng đá Anh, Scotland, Bắc Ireland và Xứ Wales.

Việc đổi luật cần có ba phần tư số phiếu. Điều này có nghĩa sự ủng hộ của FIFA là cần thiết, nhưng không đủ để thông qua.

Wenger là một trong những HLV được kính trọng nhất trong bóng đá. Ông từng dẫn dắt Arsenal 22 năm và giành 17 danh hiệu, trong đó có mùa giải Ngoại hạng Anh bất bại 2003-2004.

Thanh Quý (theo AS)