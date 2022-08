Luật sư tử vong sau khi bị chém ở Sài Gòn

TP HCMNam luật sư 41 tuổi sau hơn 3 ngày được cấp cứu đã tử vong do nhiều thương tích nặng, theo Công an TP HCM.

Thi thể luật sư sẽ được chuyển về quê nhà ở Tiền Giang.

Nạn nhân từng là cán bộ Công an Tiền Giang, sau khi xuất ngũ hành nghề luật sư, tham gia Đoàn Luật sư TP HCM.

Đêm 31/7, cảnh sát nhận tin luật sư bị chém khi đi xe máy trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội, đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ). Hiện trường có nhiều vết máu.

Đại tá, bác sĩ Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông, cho biết nạn nhân được đưa cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mạch huyết áp bằng 0. Vết thương vùng cánh tay chảy nhiều máu.

Các bác sĩ sau hơn một tiếng hồi sức cấp cứu, đến khi có mạch, huyết áp trở lại đã chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM và Công an TP Thủ Đức đã xác định được nghi can, đang truy bắt.

Quốc Thắng - Lê Phương