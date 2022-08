Luật sư bị chém nguy kịch

TP HCMNam luật sư bị chém ở khu vực đường Song Hành l, xa lộ Hà Nội, mất rất nhiều máu.

Đại tá, bác sĩ Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông, cho biết nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mạch huyết áp bằng 0, vết thương vùng cánh tay chảy nhiều máu, đêm 31/7. Các bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu hơn một giờ đến khi có mạch, huyết áp trở lại, sau đó chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định (tuyến trên).

"Vết thương vùng cánh tay không nặng lắm nhưng có thể do trước đó để lâu không cầm máu nên khi vào viện đã sốc mất máu", bác sĩ Việt nói.

Sáng 1/8, nguồn tin của VnExpress cho biết, nam luật sư bị tấn công lúc 21h tối qua tại khu vực TP Thủ Đức, gần cầu Rạch Chiếc. Hiện chưa xác định được nguyên nhân bị cướp hay mâu thuẫn trong công việc... do nạn nhân còn nguy kịch. Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM đang phối hợp Công an TP Thủ Đức điều tra tại hiện trường, trích xuất camera an ninh các khu vực tình nghi để truy tìm thủ phạm.

Đại diện Đoàn Luật sư TP HCM cho biết nạn nhân thuộc đơn vị này, song chưa gặp được gia đình để có thêm thông tin.

Lê Phương - Quốc Thắng