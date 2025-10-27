Luật sư: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ chưa bị phạt

Dừng đèn đỏ không phải trạng thái đang điều khiển phương tiện nên không phạm lỗi, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tranh thủ dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ là hành vi khá phổ biến. Tuy nhiên, tình huống này có phạm luật hay không khiến nhiều độc giả thắc mắc. Trả lời cho câu hỏi "Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị phạt nguội?" Luật sư Đặng Thành Chung, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết:

Tại Khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ, cụ thể: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ."

Nghị định 168/2024 quy định, người đang điều khiển môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự sử dụn sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác thì bị phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng, trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt tiền 10-14 triệu đồng. Người đang điều khiển ôtô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trường hợp gây tai nạn phạt tiền 20-22 triệu đồng.

Có thể thấy các quy định hiện hành đều nghiêm cấm và xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại trong khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Như vậy, nếu đang dừng đèn đỏ, thì không phải là trạng thái phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Do đó, căn cứ quy định hiện hành thì dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không vi phạm khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 và cũng không bị xử phạt lỗi hành vi theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Nhưng nếu việc sử dụng điện thoại khiến người điều khiển mất tập trung, chậm phản ứng khi đèn chuyển xanh, hoặc làm ảnh hưởng đến luồng phương tiện phía sau gây ùn tắc, va chạm, cơ quan chức năng có thể xem xét hành vi gây cản trở giao thông để xử lý theo quy định.

Mặc dù không bị xử phạt trong tình huống này, nhưng để đảm bảo an toàn và tránh xảy ra các hậu quả đáng tiếc, người tham gia giao thông nên thận trọng: không nên sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi đang dừng chờ đèn đỏ, vì có thể khiến người lái mất tập trung, không quan sát tín hiệu giao thông, và phản ứng chậm khi đèn chuyển xanh, có thể gây ra ùn tắc, va chạm nhẹ hoặc ảnh hưởng đến an toàn chung trên đường.

Nguyên Vũ