Luật sư: Chủ 2 vé số trúng đặc biệt bị rách 'có thể được trả thưởng'

Theo các luật sư, 2 vé số trúng giải đặc biệt bị rách là "do khách quan, không cố ý gian lận", công ty xổ số cần giải quyết một cách có tình có lý, không cứng nhắc từ chối trả thưởng.

Anh Thạch Kha Mau, 40 tuổi, ngụ Trà Vinh, hôm Mùng 4 Tết (ngày 1/2) mua 10 vé số cùng dãy số 916303 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, cho 6 anh em ruột và bà con tổng cộng 8 tờ. Anh giữ lại 2 tờ, bỏ vào túi quần rồi xuống đầm bắt ba khía (cua nhỏ, đặc sản ở miền Tây).

Chiều hôm đó một người được tặng vé số dò trúng giải đặc biệt, tìm anh Kha báo tin. Tuy nhiên, 2 tờ vé số trong túi quần của anh đã rách nát phần đầu do ngấm nước, chỉ còn phần giữa nhưng không đủ nguyên dãy số. Những người trong gia đình đã đi nhận giải, riêng anh Kha bị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang từ chối trả thưởng do vé số rách nát, mất dấu mộc... không đủ điều kiện theo Thông tư 75/2013/TT-BTC.

Hai vé số trúng giải đặc biệt nhưng đã rách nát. Ảnh: Người dân cung cấp

Nêu quan điểm về vấn đề này, luật sư Hoàng Anh Sơn (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính -hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, thì điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định...

Nhưng cũng theo Thông tư này, trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Như vậy, theo luật sư, Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang từ chối trả thưởng cho anh Kha là có cơ sở. Tuy nhiên, việc 2 tờ vé số bị rách nát có nguyên nhân khách quan, chứ không có sự cố ý gian lận để trúng thưởng, nên Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang có thể xem xét giải quyết vụ việc một cách có tình có lý, không cứng nhắc.

Hơn nữa, hai tờ vé số của anh Kha cùng thuộc xấp 10 vé số giống hệt nhau, đều cùng dãy số 916303 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang phát hành mà những người thân của anh Kha (được cho) đã lĩnh thưởng.

"Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Công ty xổ số Hậu Giang có thể xem xét thấu đáo, thông cảm, tạo điều kiện cho anh Kha nhận thưởng", luật sư Sơn nói, thêm rằng anh Kha nên nhanh chóng làm đơn trình bày cụ thể lý do khiến tờ vé số trúng thưởng bị rách, sau đó đến xin xác nhận của chủ đại lý bán vé số, của những người liên quan và cơ quan chính quyền, xã phường nơi cư trú.

Tiếp đó, anh Kha nên đề nghị công ty xổ số kiến thiết tổ chức xác minh, thẩm tra xem xét toàn diện tờ vé số trúng thưởng để xem quyết định chi trả thưởng cho mình.

Cùng quan điểm, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, trong trường hợp này, vé số bị rách do anh Kha sơ suất xuống đầm bắt ba khía nên ngấm nước, không đủ nguyên dãy số. Đây được xem là nguyên nhân khách quan, không phải do lỗi cố ý, nên anh Kha cần nhờ cơ quan có thẩm quyền tiến hành giám định và xem kết quả phần rách rời của tờ vé số có trùng khớp với cùi vé do Công ty xổ số phát hành hay không.

Thông tư 75 quy định điều kiện trả thưởng vé số phải nguyên vẹn, không rách rời một phần là nhằm mang ý nghĩa đảm bảo sẽ không trả thưởng cho các trường hợp nghi ngờ có hành vi gian lận, có dấu hiệu lừa đảo nhằm đảm bảo cho quyền lợi của các Công ty xổ số.

"Ở đây, vé số của anh Kha rách là khách quan, sơ suất. Nếu có kết quả giám định vé số trúng có cùi vé do công ty xổ số phát hành thì theo tôi nên trao thưởng cho người mua. Bởi vé số tuy bị rách nhưng vẫn đảm bảo được tính chân thực, không bị làm giả, không chắp vá, tẩy xóa. Người trúng thưởng hoàn toàn có đủ cơ sở, căn cứ để được nhận thưởng", luật sư Hùng nói.

Hồi năm ngoái, người phụ nữ ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam, không được nhận giải đặc biệt 2 tỷ đồng với lý do vé số bị rách một phần. Sau đó bà đã nộp đơn kiện đơn vị phát hành vé số là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

Để tránh xảy ra sự việc đang tiếc, rắc rối như trên, thì những người mua vé số cần phải giữ gìn, bảo quản cẩn thận vé số đã mua.

Hải Duyên