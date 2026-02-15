Luân chuyển toàn bộ công chức thuế nhà đất, vàng bạc

Cục Thuế yêu cầu bố trí, luân chuyển công chức không giữ chức danh lãnh đạo tại bộ phận quản lý thuế trước bạ nhà đất và lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, trước ngày 28/2, nhằm phòng, chống tiêu cực.

Theo công văn gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố, việc luân chuyển áp dụng với toàn bộ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tại hai bộ phận trên. Công chức lãnh đạo phụ trách sẽ bị xem xét điều chuyển lĩnh vực hoặc địa bàn nếu có thời gian đảm nhiệm vượt quy định hoặc phát sinh vi phạm, tố cáo.

Riêng những cán bộ mới được phân công từ 1/7/2025 và không có đơn thư tố cáo, vi phạm sẽ chưa thuộc diện luân chuyển đợt này.

Về nhân sự thay thế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) yêu cầu ưu tiên chọn người có chuyên môn, đạo đức tốt và thành thạo công nghệ để đáp ứng ngay nhiệm vụ.

Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp nhân sự phụ trách, công chức và hoàn thành trước 28/2. Ngành thuế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý trường hợp cán bộ, người nộp thuế vi phạm.

Cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục cho người dân. Ảnh: Cục Thuế

Cơ quan thuế đánh giá bộ phận quản lý trước bạ nhà đất, người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là "điểm nóng", tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ tiêu cực. Theo Cục Thuế, việc sắp xếp nhằm nâng hiệu quả công tác nhân sự, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực tế, khi sang tên trước bạ nhà đất, người dân phải khai, nộp một số loại thuế gồm thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Các loại thuế này tính theo tỷ lệ trên giá chuyển nhượng kê khai. Song tình trạng trốn thuế, kê khai giá bán nhà đất thấp hơn thực tế vẫn phổ biến. Lãnh đạo Bộ Tài chính từng chỉ ra nhiều trường hợp kê khai thấp hơn tới bình quân 6 lần giá thực tế chuyển nhượng, thậm chí có trường hợp thấp hơn hàng chục lần.

Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh vàng bạc tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế do thói quen giao dịch bằng tiền mặt, không xuất hóa đơn, chứng từ. Ví dụ, gần đây cơ quan điều tra phát hiện trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội bán vàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.090 tỷ đồng doanh thu thực tế để trốn thuế 6,1 tỷ đồng.

Phương Dung