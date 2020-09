Lừa người xin việc kẹp tiền vào hồ sơ

Nghệ AnVũ Xuân Quang, 27 tuổi, mạo nhận nhân viên của tập đoàn lớn, lừa nhiều người có nhu cầu xin việc.

Quang, trú huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bị khởi tố bị can, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Nghệ An ngày 3/9 cho biết.

Theo hồ sơ, không có việc làm ổn định nhưng Quang thường giới thiệu là nhân viên giám sát kỹ thuật của một tập đoàn lớn cần tuyển thêm nhân công. Vị trí tuyển dụng gồm thợ điện, công nhân trồng cây xanh, phụ bếp..., làm việc tại khu du lịch Cửa Lò, mức lương 15 triệu đồng một tháng.

Người có nhu cầu xin việc được Quang hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin việc, kẹp đó 4,6 triệu đồng khi nộp.

Một ngày cuối tháng 8, tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò, Quang bị Công an thị xã Cửa Lò bắt quả tang nhận bộ hồ sơ chứa tiền của một người cần xin việc.

Hiện, nhiều người ở Thái Bình, Nghệ An đã tới trình báo bị lừa trong vụ án này.

Hải Bình