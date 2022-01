Lừa đảo tiền số là mối đe dọa lớn nhất với nhà đầu tư năm nay

Hiệp hội Các nhà Quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ khuyên nhà đầu tư coi tiền số là khoản đầu cơ cực kỳ rủi ro với nguy cơ lỗ cao.

Khảo sát thường niên với giới chức chứng khoán của Hiệp hội Các nhà Quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) cho thấy trong năm 2022, đầu tư liên quan đến tiền số và tài sản số là mối đe dọa lớn nhất với nhà đầu tư cá nhân. Các vụ lừa đảo liên quan đến hối phiếu (promissory note), lừa tiền qua Internet/truyền thông xã hội và lừa đảo liên quan đến tài khoản lương hưu cá nhân cũng nằm trong top 4 rủi ro của NASAA.

"Trước khi tham gia cơn sốt tiền số, bạn hãy nhớ rằng tiền số và các tài sản tài chính liên quan có thể chẳng hơn mô hình Ponzi và các hình thức lừa đảo khác là mấy đâu", Joseph Rotunda – một quan chức chứng khoán bang Texas cho biết. Nhà đầu tư nên nhìn nhận giao dịch tiền số, đào tiền số, tài khoản tiết kiệm tiền số và các token được chứng khoán hóa "theo đúng bản chất của chúng, là khoản đầu cơ cực kỳ rủi ro với nguy cơ thua lỗ cao", Rotunda nhận định.

Giá tiền số từ đầu năm liên tục sụt giảm. Bitcoin tuần này có lúc xuống đáy 4 tháng tại 39.770 USD một đồng. Ethereum – tiền số lớn nhì thế giới về vốn hóa – cũng có thời điểm về sát 3.000 USD. Hàng loạt tiền số mất giá một tuần gần đây, do khả năng Mỹ nâng lãi suất khiến nhà đầu tư kém mặn mà với tài sản rủi ro.

Một báo cáo tuần trước của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết tổn thất do tội phạm liên quan đến tiền số đã tăng 79% năm 2021 so với một năm trước đó, lên kỷ lục 14 tỷ USD, do hành vi trộm cắp và lừa đảo tăng đột biến. Trong đó, lừa đảo là hình thức phổ biến nhất, sau đó là trộm cắp - hầu hết xảy ra thông qua việc hack các doanh nghiệp tiền số.

Thiệt hại do lừa đảo tăng 82%, lên 7,8 tỷ USD. Hơn 2,8 tỷ USD trong số này đến từ một trò lừa tương đối mới nhưng rất phổ biến, được gọi là "Rug Pull" (rút thảm). Khái niệm này chỉ những người phát triển dự án tiền số ôm tiền của các nhà đầu tư và biến mất.

Trên Cointelegraph, Kim Grauer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Chainalysis, cho rằng rút thảm sẽ trở thành hình thức lừa đảo hàng đầu trong lĩnh vực tiền số thời gian tới. Theo bà, việc dễ dàng tạo ra token mới trên blockchain Ethereum và niêm yết trên các sàn phi tập trung (DEX) là kẽ hở để các nhóm tin tặc khai thác.

Hà Thu (theo Bloomberg, CNBC)