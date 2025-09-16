Web 'bắt tay' shipper lừa đảo khách mua hàng online

Sau khi đặt mỹ phẩm từ một trang web, bỗng dưng 'shipper' gọi tôi, đọc đúng tên, món hàng, kèm số tiền.

Việc mua hàng trực tuyến (online) trở nên rất phổ biến nhưng trách nhiệm của các bên bán hàng, theo tôi còn rất mù mờ. Tôi xin kể hai câu chuyện sau đây để thấy rõ điều này:

Câu chuyện thứ nhất, một trang web chuyên về kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm nhập khẩu vẫn giao hàng cho những đơn đã hủy (đơn đặt trên web của công ty thể hiện rõ trên hệ thống), khi khách hàng thắc mắc thì đổ lỗi do khách trực tiếp đặt mua với shop trên website của trang nên tự chịu.

Khi khách chứng minh rằng đã đặt và hủy trên chính hệ thống công ty thì công ty đề nghị khách không thích nhận thì không nhận hàng là xong.

Câu chuyện thứ hai, về một trang web chuyên bán mỹ phẩm có showroom toàn quốc. Sau khi đặt hàng, bỗng dưng có shipper đọc chính xác tên các món hàng kèm số tiền cho khách nên khách chuyển tiền thanh toán nhưng tất nhiên là không có món hàng nào được giao.

Khách liên hệ thì công ty trả lời: Rất tiếc, nhưng đó là do bên công ty vận chuyển, khách nên rút kinh nghiệm lần sau chỉ thanh toán khi cầm hàng trên tay. Điều đáng nói là họ trả lời như vậy sau khi bắt khách cung cấp số điện thoại, số tài khoản của shipper, hình chuyển tiền.

Xin hỏi chung cho hai trường hợp trên rằng, nếu nhà bán hàng và bên dịch vụ vận chuyển không cung cấp, không làm rò rỉ thông tin đơn hàng thì kẻ lừa đảo có cơ hội lừa đảo không?

Khi khách mua hàng online là vì tiện ích nhưng yêu cầu phải cầm hàng trên tay rồi mới thanh toán thì liệu mua sắm trực tuyến có là tiện ích? Vấn nạn này đã xảy ra lâu nhưng tôi vẫn chưa thấy chế tài cụ thể đối với các trang web mua sắm trực tuyến về tính bảo mật và cam kết với khách hàng.

Thi Tam