Lựa chọn nhẫn tâm của kẻ 'bắt cá hai tay'

MỹWilliam Hargrove, 27 tuổi, dụ vị hôn thê vào rừng rồi sát hại sau khi người tình bắt lựa chọn 'tôi hay cô ta'.

Ngày 17/4/2017, một người dắt chó đi dạo phát hiện thi thể cô gái nằm trên con đường khai thác gỗ hẻo lánh giữa rừng ở Oregon, Mỹ. Nạn nhân được xác định là Anna Alekseyevna Repkina, 27 tuổi, người Moskva, Nga. Cô chết vì bị bắn vào sau đầu.

Theo điều tra, Anna là nhân viên văn phòng, có cuộc sống ổn định và đủ đầy ở Nga. Sau khi chia tay bạn trai 7 năm, Anna tìm kiếm tình yêu trên mạng. Một năm trước, cô làm quen William Hargrove, 26 tuổi, làm thợ cơ khí tại một đại lý ôtô ở Oregon, cách hơn 8.000 km. Họ bắt đầu trò chuyện trên Facebook, gọi video gần như hàng ngày.

Anna và Will đã trao đổi hàng nghìn tin nhắn, cùng tưởng tượng về tương lai của họ nếu Anna đến Oregon. Tháng 12/2016, Anna quyết định bay đến Mỹ để nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới với Will ở Oregon. Trong kỳ nghỉ, Anna chia sẻ ảnh về cuộc tình lãng mạn của họ lên Facebook và gửi cho gia đình ở quê nhà.

Anna trở về Nga sau 10 ngày với món quà là chiếc nhẫn đính hôn từ Will. Cô dự định thu xếp cuộc sống ở Nga và chuyển đến Oregon với lời hứa hẹn đám cưới. Anna bay đến Mỹ vào 1/3/2017 mà không biết rằng đang bước vào một mối tình tay ba oan nghiệt.

Anna chia sẻ ảnh tình tứ với Will khi đến Mỹ nghỉ lễ Giáng sinh. Ảnh: Benton County Sheriff's Office

Ở Mỹ, Will có mối tình bí mật với Michelle Chavez, tài xế taxi 33 tuổi, đang sống cùng chồng và hai con ở Albany, Oregon. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến Michelle ngã vào vòng tay Will. Họ gặp nhau năm 2015 và trở thành tình nhân một năm sau đó.

Will thuê một phòng ngủ trống trong nhà Michelle, nơi cô sống cùng chồng và các con, mặc dù không rõ chồng của Michelle có hay biết về mối quan hệ giữa hai người. Will chỉ phải trả 300 USD/tháng tiền nhà. Michelle còn đưa nhẫn cưới của mình cho Will như một lời hứa sẽ sớm bỏ chồng.

Dù đang yêu Michelle, Will vẫn lên các trang web hẹn hò, tán tỉnh qua lại với Anna trong khi thúc giục người tình nhanh chóng kết thúc với chồng.

Khi Anna đến thăm Will vào dịp Giáng sinh, anh ta dẫn bạn gái mới về ở trong nhà Michelle. Michelle cố tỏ ra bình thường nhưng khi Anna quay trở lại vào 1/3/2017, cô không đồng ý cho tình địch ở nhà mình nữa. Vì thế Will đưa Anna đi thuê một căn hộ cách đó không xa. Anh ta còn tiếp tục qua lại với hai người phụ nữ.

Ngày 22/3/2017, Anna bị sốc khi nhận được tin nhắn Facebook từ Michelle về việc họ cùng chia sẻ một người bạn trai. Michelle quyết định vạch trần mọi việc khi thấy Anna đăng ảnh đeo nhẫn cưới trên Facebook. Đây chính là chiếc nhẫn cưới Michelle đưa cho Will trước đó, giờ đây được tái sử dụng để anh ta cầu hôn Anna.

Chiếc nhẫn Will dùng để cầu hôn Anna cũng chính là chiếc nhẫn Michelle đã trao cho Will như một lời hứa kết thúc cuộc hôn nhân của cô. Ảnh: Benton County Sheriff's Office

Will nói với Anna chiếc nhẫn này có giá trị tinh thần to lớn vì nó thuộc về bà anh ta. Anna không biết đang đeo chiếc nhẫn của Michelle. Qua lời kể của Will, Michelle là "cô bạn gái cũ tồi tệ" nên Anna không tin và cũng không muốn nói chuyện với Michelle.

Chỉ ba ngày sau, Anna đến bờ biển Oregon làm lễ cưới, mang theo chiếc váy cưới từ Nga. Trên đường đi, Will dừng xe ở Walmart để mua nhẫn cưới, còn cô dâu ngồi trên xe. Trong cửa hàng, Will gọi điện thoại cho Michelle, thảo luận về mối quan hệ của họ và hỏi liệu có thể đến gặp cô vào đêm nay không.

Đám cưới này thực chất chỉ là màn kịch Will dựng lên để trấn an Anna đang ngờ vực. Khi họ đến bãi biển, Will nói người làm lễ bị ốm không thể đến được. Anh ta còn gọi điện vờ như đang giận dữ với bên tổ chức đám cưới. Nhưng thực tế anh ta chưa sắp xếp bất cứ thứ gì cho hôn lễ.

Tháng 4/2017, căng thẳng trong quan hệ giữa Michelle và Will lên đến đỉnh điểm khi Michelle đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Will chọn giữa cô và Anna. Will nói với Michelle rằng cô là sự lựa chọn của mình. Ngày 19/4 sẽ là hạn chót để Will rời bỏ Anna.

Michelle gửi nhiều tin nhắn tạo áp lực, khi đòi đuổi Will ra khỏi nhà mình, khi bày tỏ tình yêu và muốn họ ở bên nhau, với điều kiện Anna biến mất. Will trả lời đã cố nói chuyện với Anna nhưng cô không chịu rời đi.

Ngày 15/4, Will gửi một tin nhắn cho Michelle: "Anh sẽ xử lý chuyện này vĩnh viễn trước 18h ngày mai", rồi tắt máy.

Ngày 16/4, Will đưa Anna đến khu rừng hoang vắng rồi bắn vào sau đầu theo kiểu hành quyết. Sau đó, anh ta bình thản hẹn gặp người tình, nói dối đã cãi vã với Anna và khiến cô tức giận xách valy đi. Will còn dùng thẻ ngân hàng của Anna rút 800 USD ở máy ATM để trả tiền bảo hiểm ôtô.

Một người dắt chó đi dạo phát hiện thi thể Anna trên con đường khai thác gỗ hẻo lánh giữa rừng ở Oregon. Ảnh: Benton County Sheriff's Office

Thi thể Anna bị vứt lại trong rừng cùng một túi rác chứa vỏ thức ăn nhanh, hộp thuốc lá, giấy gói kẹo. Trong khi các điều tra viên đang tìm kiếm mối liên hệ với kẻ giết người, Will gửi tin nhắn cho Anna, bày tỏ lo lắng sau cuộc cãi vã hôm trước.

Ngày 19/4, cảnh sát tìm thấy manh mối quan trọng trong túi rác: Một biên lai KFC từ ba ngày trước khi phát hiện thi thể. Trên biên lai không có tên nhưng sau khi làm việc với cửa hàng KFC, cảnh sát tìm ra người đã dùng thẻ ghi nợ để thanh toán trong khoảng thời gian đó là Kevin Thomas.

Khi bị thẩm vấn, Kevin nói đến cửa hàng KFC cùng Will. Anh ta còn tiết lộ Will đã mượn một khẩu súng hoa cải để "đi vào rừng xả hơi" từ vài tuần trước mà chưa trả lại.

Túi rác chứa tờ biên lai KFC bị vứt lại hiện trường án mạng. Ảnh: Benton County Sheriff's Office

Cảnh sát tìm đến nhà Will. Anh ta nói dối rằng đã cùng Michelle lái xe đến Alsea vào hôm xảy ra án mạng. Trước khi bị đưa đến sở cảnh sát, Will đã nhắn tin cho Michelle để đảm bảo rằng lời khai của họ khớp nhau.

Để thoát tội, Will tiếp tục nói dối về mối quan hệ với Anna, thậm chí gọi Anna là "kẻ tâm thần". Anh ta khai gặp Anna lần cuối vào giữa tháng 3, chỉ hẹn hò với cô hai lần rồi quyết định dừng lại sau khi thấy Anna tuyên bố trên Facebook rằng họ đã đính hôn. Nhưng anh ta không giải thích được việc túi rác của mình xuất hiện ở nơi tìm thấy thi thể Anna.

Chỉ vài giờ sau khi Will bị bắt, Michelle bị triệu tập để thẩm vấn. Ban đầu cô khai theo những gì đã thông đồng với Will nhưng nhanh chóng trở mặt, không tạo bằng chứng ngoại phạm cho người tình.

Hơn một năm sau, tháng 7/2018, Will chính thức bị truy tố về tội giết Anna. Luật sư bào chữa đưa ra giả thuyết rằng bị cáo đã đưa Michelle đến điểm hẹn để nói chuyện với Anna, sau đó Michelle rút súng của Will và bắn chết tình địch.

Việc điện thoại của Anna nằm trong tay Michelle cũng khiến cảnh sát nghi ngờ. Tuy nhiên, cô đổ lỗi cho Will đã đưa cho mình vào đêm trước khi anh ta bị bắt. Cô không nhận ra đó là vật sở hữu của nạn nhân.

Theo dấu điện thoại di động của Michelle, cảnh sát thấy một tháng trước khi thi thể Anna được tìm thấy, Michelle đã đến nơi xảy ra án mạng. Michelle khẳng định Will đã đưa mình đến đó.

Kết hợp nhiều camera an ninh, các điều tra viên đã theo dấu chuyến đi của Will và Anna đến Alsea, từ đó biết được vị trí và khung thời gian. Cũng nhờ theo dõi GPS, cảnh sát phát hiện điện thoại của Will kết nối tín hiệu từ địa điểm gây án trong khoảng thời gian từ 16h35 đến 16h48 chiều 16/4. Anh ta đã gọi cho Michelle khi cô đang ở nhà mẹ dự lễ Phục sinh.

Cảnh sát không có bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu pháp y nào cho thấy Michelle đã ở hiện trường vụ án ngày hôm đó.

Nhiều ngày sau khi Will bị bắt, khẩu súng hoa cải của Kevin Thomas được thu hồi từ sau xe của Will. Bằng chứng chứng minh chỉ có một kẻ giết người. Dấu vân tay của Will có trên khẩu súng. Còn ADN hay dấu vân tay của Michelle Chavez không được tìm thấy trên hung khí.

Khẩu súng Will mượn từ bạn để sát hại vị hôn thê. Ảnh: Benton County Sheriff's Office

William Hargrove ra tòa vào tháng 10/2019. Sau một tháng, anh ta bị kết tội giết người, trộm cắp danh tính và hai tội trộm cắp cấp độ hai. Tháng 1/2020, Will nhận bản án chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm.

Tuệ Anh (Theo Cbsnews)