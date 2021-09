Cơn cuồng ghen của nữ hiệu trưởng

MỹJean Harris là "nữ tướng" nổi tiếng tài sắc, khắt khe tại trường nữ sinh, nhưng vướng vào tình yêu với vị bác sĩ trăng hoa, bà cũng yếu mềm, ghen tuông mất kiểm soát.

22h56’ ngày 10/3/1980, cảnh sát nhận điện thoại báo có án mạng tại biệt thự hẻo lánh của bác sĩ Herman Tarnower ở Purchase, New York. Bác sĩ là người sáng lập Tập đoàn Y khoa Scarsdale lẫy lừng và là chủ nhân của The Complete Scarsdale Medical Diet, cuốn sách về chế độ ăn kiêng giảm cân được hơn 3 triệu người năm đó tìm mua.

Thi thể bác sĩ 69 tuổi trong một phòng ngủ trên lầu, có 4 vết đạn bắn. Cảnh sát bắt gặp bà Jean Harris đang chuẩn bị lái xe rời hiện trường, giải thích đang tìm bốt điện thoại để gọi cảnh sát. Nhưng các sĩ quan đã tìm thấy một khẩu súng cỡ nòng 32 trong ngăn kéo ôtô của bà.

Nữ hiệu trưởng trung niên xinh đẹp lập tức thú nhận đã bắn bác sĩ. "Là tôi. Tôi đã trải qua đủ loại địa ngục với ông ấy. Ông ta ngủ với mọi phụ nữ", bà nói trong nước mắt.

Bác sĩ Tarnower và bà Jean yêu nhau 14 năm qua. Bà sinh ra trong gia đình giàu có, được học tại trường tư thục hàng đầu khu vực Cleveland, ly hôn năm 1964 khi đã có 2 con.

Bà Jean Harris (trái) hầu toà tháng 11/1980, Ảnh: NYT

Trong thời gian làm giám đốc Học viện nữ sinh Springside, ở Philadelphia, bà Jean gặp bác sĩ tim mạch Herman Tarnower trong bữa tiệc tối. Bà được ông tán tỉnh bằng hoa hồng và những màn khiêu vũ tại khách sạn hạng sang ở khu Manhattan.

Trong năm đầu hẹn hò, vị bác sĩ đã trao nhẫn đính hôn, nhưng bà do dự khiến ông tuyên bố sẽ "độc thân suốt đời". Dù vậy chuyện tình cảm của họ vẫn duy trì.

Năm 1978, bác sĩ Tarnower xuất bản The Complete Scarsdale Medical Diet, cuốn sách về chế độ ăn ít carbohydrate, dầu mỡ, được coi là mốt ăn kiêng mới lạ vào thời điểm đó. Ông thừa nhận bà Jean, đồng tác giả, đã giúp mình rất nhiều. Cuốn sách thậm chí lọt vào danh sách bán chạy nhất năm 1978 và nhiều năm sau đó, giúp tên của bác sĩ Tarnower không ngừng được nước Mỹ thời đó nhắc đến.

Đầu năm 1972, bà Jean được mời làm hiệu trưởng trường nữ sinh Madeira ở Virginia, cách nhà người tình hơn 400 km. Khoảng cách địa lý dường như gây ra căng thẳng cho mối quan hệ của họ.

Bác sĩ Tarnower tặng cho bà Jean hàng đống món quà xa xỉ và những kỳ nghỉ kỳ dưỡng, nhưng ông cũng có mối quan hệ với nhiều phụ nữ trong những năm này và không giấu giếm.

Ông thuê Lynne Tryforos, phụ nữ 37 tuổi đã ly hôn làm trợ lý riêng tại Trung tâm Y tế Scarsdale. Ông sau đó bắt đầu xuất hiện tại các bữa tiệc tối và đi nghỉ với nữ trợ lý. Nhờ cuốn sách bán chạy, ông trở nên giàu có, bắt đầu bỏ bê bà Jean và hẹn hò những người trẻ trung hơn nữ hiệu trưởng rất nhiều.

Lúc này, tại trường nữ sinh Madeira, bà Jean cũng đang gặp rắc rối. Cách quản lý độc đoán, cứng nhắc của bà đã không còn được ưa chuộng như trước. Sự bất mãn của học viên bùng lên ngày 8/3/1980 khi tổ chức một buổi biểu tình ngồi để bày tỏ bất bình với giảng viên và hiệu trưởng.

Cùng với căng thẳng trong tình yêu - sự nghiệp, bà Jean vô tình nghiện methamphetamine, được kê đơn bởi chính người tình song không biết điều này. Bà cảm thấy mệt mỏi với các xung đột, quyết định "chấm dứt một lần cho xong".

Ngày 10/3/1980, bà viết thư từ chức, để trên bàn làm việc ở trường rồi lái xe suốt 5 giờ từ trường Madeira đến nhà bác sĩ Herman Tarnower, mang theo khẩu súng.

Bà khai muốn nói chuyện trực tiếp với người tình lần cuối và sẽ tự tử ngay sau đó. Nhưng khi đến nơi, bà thấy nội y của nữ thư ký Tryforos trong phòng ngủ. Một cuộc tranh cãi xảy ra sau đó và bác sĩ Tarnower hét lên: "Chúa ơi, Jean, em điên rồi". Bà khai cầm súng để tự sát nhưng bác sĩ Tarnower ngăn lại và giằng co...

Bà Jean bị bắt song được tại ngoại với tiền bảo lãnh 80.000 USD do người thân quyên góp. Bà được đưa vào Bệnh viện Port Chester điều trị tâm thần.

Bác sĩ Herman Tarnower và nữ trợ lý riêng Lynne Tryforos tại phòng làm việc. Ảnh: The Hollywood Reporter

Vụ án được xét xử tại Tòa án Quận Westchester ở White Plains, New York, vào ngày 21/11/1980. Phiên tòa kéo dài 14 tuần, trở thành một trong những phiên tòa dài nhất trong lịch sử bang, thu hút hơn 100 phóng viên trên khắp đất nước. Một số nhà nữ quyền hợp lý hóa hành động của bà Janes là "sự trả thù chính đáng cho gã đàn ông bạc tình trơ tráo".

Bà Jean một mực khai cái chết của bác sĩ chỉ là sự "lỡ tay", song các công tố viên cho hay bà đã bắn tới bốn lần ở cự ly gần.

Sau 8 ngày hội ý, bồi thẩm đoàn tuyên bà phạm tội Giết người cấp độ 2, án chung thân và chỉ được ân xá sau ít nhất 15 năm ngồi tù. Bà Jean bình tĩnh đón nhận bản án nhưng run rẩy nói khi bước khỏi phiên toà: "Tôi không giết bác sĩ Tarnower. Tôi yêu anh ấy rất nhiều".

Bản án này đồng nghĩa với việc bà không đủ điều kiện pháp lý thừa kế 220.000 USD từ bác sĩ Tarnower, theo di chúc lập trước đó.

Trong thời gian chấp hành án tại nhà tù nữ Bedford Hills, quận Westchester, New York, bà tổ chức thư viện, dạy kèm các tù nhân cho kỳ thi đại học của bang. Cựu hiệu trưởng này cũng mở các lớp nuôi dạy con và thành lập nhà trẻ cho những em bé sinh ra trong tù.

11 năm sau, ngày 29/12/1992, Thống đốc bang ân xá cho bà. Được tự do khi đã 70 tuổi, bà sống lặng lẽ và qua đời ở tuổi 89 vào năm 2017.

Hai cuốn sách về vụ án này đã bán rất chạy vào thời điểm ra mắt là Mrs Harris, năm 1982 và Very Many a Lady: The Untold Story of Jean Harris and Dr. Herman Tarnower, xuất bản năm 1983. Cùng năm, bộ phim truyền hình dựa theo vụ án do NBC sản xuất mang tên The People vs. Jean Harris, cũng được đề cử các giải Quả cầu vàng, giải Oscar và giải Emmy.

Hải Thư (Theo NYT, Mystery Tribune, USA Today)