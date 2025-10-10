Lũ sông miền Bắc tiếp tục xuống, còn 64.500 nhà ngập

Lũ các sông Cầu, Thương, Trung, Cà Lồ đã đạt đỉnh và đang xuống, dự báo tình trạng ngập ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn còn duy trì 2-3 ngày.

7h hôm nay, tại Bắc Ninh, lũ sông Cầu ở trạm Đáp Cầu lên 7,48 m, trên báo động ba 1,18 m, lúc 23h hôm qua đạt đỉnh là 7,51 m; sông Thương tại Cầu Sơn trên báo động ba 1,42 m; tại Phủ Lạng Thương trên báo động ba 1,21 m. Trừ Đáp Cầu lũ lên chậm, các trạm khác ghi nhận lũ rút khoảng 0,5 m so với chiều qua.

Tại Hà Nội, 4h hôm nay, lũ sông Cà Lồ ở trạm Mạnh Tân đã đạt đỉnh trên báo động ba 1,74 m và đang xuống. Lũ sông Trung tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) trên báo động ba 2,52 m, rút 2 m so với lúc đỉnh.

Các hộ dân sông bên Sông Cầu đoạn qua cầu Như Nguyệt, chiều 10/10. Ảnh: Thanh Hải

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức báo động ba. Ngập lụt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn duy trì trong 2-3 ngày tới, gây nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên sườn dốc ở các khu vực trên.

Nước lũ từ Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh sẽ xuôi về hệ thống sông Thái Bình và ra biển, không gây nguy hiểm cho vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Còn hơn 64.500 nhà bị ngập

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến sáng nay còn khoảng 64.500 nhà bị ngập, giảm hơn 160.000 nhà so với lúc cao điểm. Hiện nhà ngập chủ yếu ở Thái Nguyên với hơn 54.000 nhà thuộc huyện Nguyên Bình và TP Phổ Yên cũ. Bắc Ninh còn gần 4.700 nhà ở ven sông, ngoài đê sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ. Lạng Sơn còn hơn 2.000 nhà khu vực Hữu Lũng.

Thống kê trên chưa bao gồm các hộ ngập ở xã Trung Giã, Đa Phúc của TP Hà Nội. Hôm qua chính quyền xã Trung Giã cho biết có khoảng 1.000 hộ ngập.

Mưa lũ sau bão đã làm 14 người chết, 4 người mất tích, hầu hết do lũ cuốn và 8 người bị thương. Hơn 1.560 nhà bị hư hỏng, trong đó Thái Nguyên hơn 1.000 nhà. Hơn 24.1000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 580.000 con gia cầm, gần 6.700 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Lũ rút, người dân Thái Nguyên đem ôtô đi sửa chữa. Ảnh: Giang Huy

Giao thông bị ách tắc tại 27 vị trí do ngập lụt. Tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều bị nước lũ làm trôi nền đá, đã dừng tàu từ 14h45 hôm qua và dừng tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Ngành điện đã khôi phục điện cho 366.000 khách hàng, còn 181.051 khách ở Thái Nguyên (88.100), Lạng Sơn (30.100), Cao Bằng (6.700), Bắc Ninh (56.100) vẫn mất điện.

Hôm qua, Việt Nam đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. "Hàng hóa bây giờ chúng tôi đang rất cần là vật dụng thiết yếu như: nước sinh hoạt, thực phẩm, nước uống hoặc dụng cụ lọc nước. Câu chuyện khôi phục nhà cửa, sản xuất cũng quan trọng vì gần như mọi thứ đã bị cuốn trôi", Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Gia Chính