Lũ sông Cầu xuống dưới báo động ba, còn 7.600 nhà ngập

Sáu ngày sau khi bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lớn cho miền Bắc, khoảng 7.600 hộ dân ở Bắc Ninh, Hà Nội vẫn đang sống chung với lũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 8h hôm nay, mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) dưới báo động ba 0,43 m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên báo động ba 0,43 m.

Nước sông Cà Lồ tại Mạnh Tân (Hà Nội) trên báo động ba 0,14 m, sông Cầu tại Lương Phúc dưới báo động ba 0,04 m. So với sáng qua, lũ các sông đã rút khoảng 0,5-1,5 m.

Dự báo 12 giờ tới, lũ sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ xuống báo động hai; lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống báo động ba.

Đê tả Cầu thuộc thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh, đã được gia cố ngày 9/10. Ảnh: Văn Tĩnh

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết lũ rút, phạm vi ngập lụt đã giảm mạnh từ 12.900 nhà hôm qua xuống còn 7.600 nhà hôm nay, chủ yếu ở Bắc Ninh và Hà Nội. Mức độ ngập 0,3-1,2 m.

Tại Hà Nội, khoảng 2.000 nhà ở 9 xã Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Kim Anh, Nội Bài vẫn bị ngập, tập trung ở Trung Giã và Đa Phúc nằm ven sông Cầu và Công.

Tại Bắc Ninh, gần 5.600 nhà ở 12 xã ven sông Cầu và Thương gồm Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Hiệp Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ còn ngập.

Tại Thái Nguyên, nước cơ bản rút hết, chỉ còn một số xã như Phú Bình, Điềm Thụy, Vạn Xuân, Trung Thành nằm ở vùng trũng thấp, tiêu thoát nước chậm nên còn ngập chừng 0,5 m.

Dự báo, tình trạng ngập lụt ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội vẫn còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới tại khu vực trũng thấp ven sông.

Trước đó, lúc cao điểm nhất miền Bắc có hơn 234.000 nhà bị ngập, phần lớn ở Thái Nguyên với 200.000 nhà, Bắc Ninh hơn 15.000 nhà, Hà Nội hơn 8.100 nhà, Cao Bằng 7.500 nhà, Lạng Sơn 3.000, Tuyên Quang 330 và Sơn La 120 nhà.

Mưa lũ sau bão Matmo khiến 17 người chết, một người mất tích, 15 người bị thương. Hơn 1.700 nhà bị hư hỏng. Gần 32.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hơn 13.300 con gia súc, 685.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Người dân Nghĩa Hưng, Bắc Ninh sống chung với lũ ngày 11/10 (Bắc Giang cũ). Ảnh: Trung Đào

Lũ uy hiếp các tuyến đê, gây ra 59 sự cố đê điều, trong đó nhiều nhất là Bắc Ninh (42), Hà Nội (9), Thái Nguyên (8). Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25 km như đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ.

Đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến (Lạng Sơn) dung tích khoảng 4,7 triệu m3, công suất 2 MW, bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh buộc chính quyền phải di dời hơn 800 hộ đến nơi an toàn.

Ba vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước, các tuyến tỉnh lộ đường liên xã cũng tê liệt do nước ngập tại nhiều vị trí. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang dừng chạy tàu, phong tỏa cung đường Đa Phúc - Trung Giã, tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều.

Mưa lũ đã gây mất điện 550.000 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; hiện đã khôi phục 474.000 khách hàng.

Ước tổng thiệt hại do mưa lũ sau bão Matmo là 7.050 tỷ đồng, trong đó Lạng Sơn 1.050, Cao Bằng 2.000, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng.

Gia Chính