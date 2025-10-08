Lũ sông Cầu ở Thái Nguyên vượt mức lịch sử hơn một mét

Đêm qua và sớm nay, miền Bắc tiếp tục mưa. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay tại Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 90 mm, Mường Lai (Lào Cai) 73 mm, Đồng Tâm (Phú Thọ) 75 mm.

Do tiếp tục mưa, lũ các sông miền Bắc lên nhanh. Lúc 1h hôm nay, mực nước sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) lên 29,9 m, tức đã lên 0,64 m so với 19h hôm qua, trên mức lịch sử 2024 là 1,09 m.

Lũ sông Thương tại Cầu Sơn trên báo động ba 1m, tại Phủ Lạng Thương trên báo động ba 0,67 m; sông Lục Nam ở báo động hai; sông Thái Bình dưới báo động hai.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên báo động ba, thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy dao động ở đỉnh lũ sau đó xuống; sông Lục Nam xuống dưới báo động hai.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về đập Ba Đa, trung tâm Thái Nguyên ngày 7/10. Ảnh: Duy Khắc

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động ba, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên báo động ba; sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt lũ lịch sử năm 1986. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức báo động một, hai.

Nước lên gây ngập ở hầu hết xã phường của TP Thái Nguyên cũ, nhiều nơi ngập hết tầng một, người dân phải ngồi trên ban công, hay nóc nhà chờ cứu hộ. Thống kê đến sáng nay, mưa lũ làm 4 người chết, 2 người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà đã bị ngập, trong đó 490 nhà nước ngập tới nóc đã được di dời khẩn cấp.

Tỉnh Thái Nguyên đang mất điện diện rộng. "Sạt lở đất đá trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp do đất đã bão hòa nước, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng", báo cáo của UBND tỉnh sáng nay nêu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay mưa 15-30 mm, cục bộ trên 60 mm. Hà Nội mưa rào và giông gián đoạn, cục bộ mưa to trên 50 mm, từ đêm mưa giảm.

Do còn mưa và mức lũ đang rất cao, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên dự báo duy trì trong 3-4 ngày tới. Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đối diện nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Gia Chính