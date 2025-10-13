Lũ rút nhanh, miền Bắc còn 22 xã ngập

Sáng nay, lũ sông Cầu, Thương, Cà Lồ đã xuống báo động hai, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội còn 22 xã bị ngập, độ sâu 0,3-0,1 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, lũ sông Cầu tại Phúc Lộc Phương, Đáp Cầu, Lương Phúc, tỉnh Bắc Ninh đều dưới báo động hai, giảm khoảng một mét so với sáng qua.

Tại Hà Nội, lũ sông Cà Lồ tại Mạnh Tân là 7,37 m, trên báo động hai 0,37 m, song đã giảm 0,85 m so với sáng qua. Lũ sông Thương đã rút 0,9 m, song vẫn còn cao, sáng nay tại Phủ Lạng Thương là 5,84 m, dưới báo động ba 0,46 m.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống báo động một, lũ sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương ở báo động hai.

Nước sông Cà Lồ, sông Cầu tràn vào xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội hôm 10/10. Ảnh: Văn Ngọc

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến sáng nay còn khoảng 12.200 nhà bị ngập, so với sáng qua tăng gần 4.600 nhà do các địa phương rà soát, bổ sung số liệu.

Bắc Ninh còn khoảng 1.000 nhà ngập tại 10 xã gồm: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Phúc Hòa, Ngọc Thiện, Vân Hà, Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế, Bố Hạ. Hà Nội còn hơn 2.000 nhà ngập tại 8 xã Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Thái Nguyên còn 4 xã ngập là Phú Bình, Điềm Thụy, Vạn Xuân, Trung Thành. So với hôm qua, mức độ ngập giảm nhanh, còn khoảng 0,3-1 m tùy vị trí.

Các tuyến quốc lộ qua vùng ngập đã thông tuyến; đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên thông lúc 18h30 hôm qua. Miền Bắc còn 48.169 khách hàng mất điện, trong đó Thái Nguyên 8.640; Bắc Ninh 29.440; Lạng Sơn 8.890; Cao Bằng 1.197.

Lúc cao điểm, miền Bắc có hơn 234.000 nhà bị ngập, phần lớn ở Thái Nguyên với 200.000, Bắc Ninh hơn 15.000, Hà Nội hơn 8.100, Cao Bằng 7.500, Lạng Sơn 3.000 và Sơn La 120 nhà.

Người dân xã Trung Giã dọn rác cho nước nhanh lưu thoát sau đợt mưa ngập ngày 12/10. Ảnh: Văn Ngọc

Mưa lũ sau bão Matmo khiến 17 người chết, một người mất tích, 15 người bị thương; gây ra 59 sự cố đê điều, chủ yếu tại Bắc Ninh 42, Thái Nguyên 8, Hà Nội 9. Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố và vẫn đang theo dõi chặt chẽ.

Ngày 12/10, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 400 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão Matmo, trong đó Thái Nguyên 250, Cao Bằng 50, Lạng Sơn 50, Bắc Ninh 50 tỷ. Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã huy động được 1.011 tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão Bualoi và Matmo gây ra.

Gia Chính