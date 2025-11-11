Những loài cá suy giảm quần thể ở ĐBSCL được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR), theo Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)

Mùa nước nổi - hay mùa lũ - thường bắt đầu từ tháng 7 hàng năm và kéo dài 3-4 tháng. Giai đoạn này, người dân tạm gác chuyện ruộng đồng, chuyển sang đánh bắt cá, sống nương theo con nước. Khác với lũ miền Trung hay miền Bắc - vốn chảy xiết và tàn phá mạnh - lũ miền Tây đến chậm, rút chậm, mang theo phù sa và cá tôm nuôi sống vùng đồng bằng rộng hơn 48.000 km².

“Sống ở miền Tây là mùa cạn đi bằng hai chân, mùa nước nổi đi bằng hai tay, tức là phải dùng tay chèo vỏ lãi”, ông Tuấn kể về cách người dân vùng Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười sống chung với lũ.

Tuy nhiên, 50 năm qua, diện mạo mùa lũ ở ĐBSCL ngày càng thay đổi rõ rệt. Từ năm 2012 đến nay, vùng này không còn xuất hiện lũ lớn. Trong đó, năm 2015 ghi nhận đỉnh lũ tại trạm Tân Châu (An Giang) thấp nhất trong lịch sử quan trắc - chỉ đạt 2,51 m.

Cùng với con nước, phù sa và nguồn lợi sinh thái đặc trưng của mùa lũ cũng suy giảm mạnh, làm thay đổi cuộc sống của hơn 17,5 triệu dân vùng ĐBSCL.

Mực nước lũ lớn nhất tại trạm Tân Châu (An Giang) - đầu nguồn dòng Mekong khi vào ĐBSCL - ngày càng giảm