Lũ lụt tàn phá ba tỉnh miền Trung

Sau nhiều giờ điều máy móc san gạt đất đá, quốc lộ 8A đã thông tuyến trưa nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ đêm qua đến sáng nay đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Quảng Bình mưa vừa (50-100 mm/24 giờ). Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa rất to. Lượng mưa 12 giờ qua phổ biến 70-100 mm, một số nơi cao hơn như: Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 130 mm; Nậm Giải (Nghệ An) 210 mm; Mộc Sơn (Nghệ An) 200 mm; Mỹ Lộc, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 120 mm.

Dự báo hôm nay và ngày mai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình mưa 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.