Đường phố Thanh Hóa thành 'sông' sau mưa lớn

Mưa liên tục từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng chục tuyến phố ở trung tâm TP Thanh Hóa ngập 50-70 cm, nhiều xe chết máy giữa đường.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, bắc miền Trung từ Quảng Bình trở ra Thanh Hóa mưa to. Tại TP Thanh Hóa, lúc 6h30 sáng nay, hàng loạt tuyến phố như Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Trường Thi, Triệu Quốc Đạt, Trần Phú... ngập sâu cả nửa mét. Các điểm ngập nặng nhất là ngã tư Lê Lợi - Trần Phú, vòng xuyến trước trụ sở Công an thành phố cũ, đường Triệu Quốc Đạt.

"Lâu rồi mới chứng kiến một đợt mưa gây ngập lớn như thế này. Nhiều con phố như biến thành dòng sông", anh Nguyễn Văn Đông, ở phường Điện Biên, nói.

Đường Phan Chu Trinh ngập sâu, có chỗ hơn 50 cm. Ảnh: Lê Hoàng

Mưa ngập đúng vào giờ cao điểm người dân đi làm, học sinh đi học khiến đường phố ùn tắc, giao thông hỗn loạn. Chị Nguyễn Thị Liên chở hai con đi học từ hơn 6h, song mất hơn 30 phút mới đưa được một bé đến trường tiểu học cách nhà một cây số, con trai lớn phải nhờ ôtô gầm cao mới có thể băng qua điểm ngập.

Con trai chị Liên phải xin phép cô giáo cho nghỉ một tiết học đầu do đi trễ. Rất nhiều học sinh ở nội thành TP Thanh Hóa cũng bị muộn học do tắc đường hoặc xe phụ huynh bị ngập, chết máy. Một số em phải quay về nhà vì ngã xe hoặc mưa to gây ướt quần áo.

Một ôtô cố vượt qua vùng nước ngập trên đường Triệu Quốc Đạt lúc 7h30, phía sau là một xe khác bị chết máy. Ảnh: Lê Hoàng

Hơn 7h, dòng phương tiện nối đuôi nhau ở nhiều tuyến phố qua các phường Điện Biên, Trường Thi, Ba Đình... Hàng trăm ôtô, xe máy gầm thấp chết máy nằm trên đường, chờ cứu hộ khiến tình trạng ùn tắc thêm phức tạp.

Gần 8h, mưa ngớt, nước rút dần, phương tiện có thể di chuyển thuận lợi hơn.

Đường phố Thanh Hoá thành sông sau mưa lớn Đường phố thành sông ở TP Thanh Hóa. Video: Lê Hoàng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến sáng nay đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Quảng Bình mưa vừa (50-100 mm/24 giờ). Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa rất to. Lượng mưa 12 giờ qua phổ biến 70-100 mm, một số nơi cao hơn như: Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 130 mm; Nậm Giải (Nghệ An) 210 mm; Mộc Sơn (Nghệ An) 200 mm; Mỹ Lộc, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 120 mm. Dự báo hôm nay và ngày mai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình mưa 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Lê Hoàng