Lũ các sông miền Bắc lên nhanh

Chiều nay, lũ sông Cầu, sông Thương đã vượt báo động ba 2-5 m, các sông khác ở miền Bắc và Thanh Hóa đang lên, nguy cơ gây ngập diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết mưa lớn hai ngày nay khiến lũ các sông ở Bắc Ninh, Thái Nguyên lên nhanh. Lúc 16h hôm nay, lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) lên 29,26 m, vượt báo động ba 2,26 m, vượt mức lũ lịch sử (28,81m) 0,45 m.

Lũ sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) lên 21,4 m, vượt báo động ba 5,4 m; tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) lên 16,5 m, vượt báo động ba 0,5 m; tại Phủ Lạng Thương 5,95 m, dưới báo động ba 0,35 m.

Lũ sông Lục Nam tại trạm Lục Nam (Bắc Ninh) 5,29 m, ở báo động hai. Trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại, lũ lên 4,1 m, trên báo động một 0,1 m. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 12h hôm nay là 7,25 m, dưới báo động một 2,25 m.

Nhà dân ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn chìm trong lũ. Ảnh: Quốc Trọng

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên báo động ba; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam lên mức báo động hai, ba (nguy hiểm nhất là báo động ba). Tại hạ lưu sông Hồng, đoạn qua Hà Nội, lũ có thể lên báo động một (9,5 m).

"Lũ lớn đồng nghĩa nguy cơ ngập úng diện rộng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và vùng ven sông ở Hà Nội", ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn đánh giá. Mưa lũ cũng làm tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, lũ quét và sạt lở đất ở vùng đồi núi.

Bão Matmo không đổ bộ vào Việt Nam nhưng hoàn lưu đã gây mưa lớn cho miền Bắc. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 16h hôm nay ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang Bắc Ninh, Lạng Sơn là 200-400 mm. Một số nơi mưa lớn hơn, như Hóa Thượng 564 mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) 541 mm; Bố Hạ 449 mm; Xuân Hương (Bác Ninh) 397 mm.